2000 docentes y empleados públicos se podrían jubilar

Uno de los temas que están siendo materia de análisis dentro de la Legislatura

provincial es la de jubilación anticipada dentro de la Administración Pública

Provincial.

Ahora, este tema lleva a consultar o tratar de conocer cuál es el número de personas

que están en condiciones de poder jubilarse en el ámbito catamarqueño.

Enzo Carrizo, titular de la UDAI Anses, comentó sobre el proyecto de reforma del Estado y la jubilación anticipada: “Todavía no nos hemos reunido sobre ese tema, sí venimos conversando sobre las personas que ya tienen la edad para jubilarse”, al tiempo que explicó que se viene intimando a las personas que están en condiciones de jubilarse.

Seguidamente, Carrizo dijo que es “muchísima” la gente que está en condiciones de jubilarse, para luego expresar que “en lo que hace a la Administración Pública de la

provincia y los docentes, hay alrededor de 2.000 personas” en toda la extensión de

Catamarca. A esto, el titular local de Anses agregó que en los municipios, como por

ejemplo el capitalino, serían 500 los agentes en condiciones de iniciar el trámite

jubilatorio.

“Dos mil personas, únicamente en lo que hace al nivel provincial, son las que están

hoy en condiciones de iniciar el trámite para jubilarse. Ese es el promedio que

tenemos para este año, 2.000 personas, sin contar lo que son municipios. En cuanto

a la parte privada, obviamente el número se va a agrandar mucho más”, consideró.

Consultado en Cae El Telón sobre el número que podría resultar si se suma al sector

privado, Enzo Carrizo indicó: “Dos mil en la provincia, 500 en el municipio de la

Capital: tenemos 2.500, sin contar el resto de los municipios del interior, sin contar la

parte privada. También hay muchas personas, empresas mineras. Tenemos parados

trámites de personas que tienen que jubilarse. Sí, va a superar ampliamente las

3.000 personas que se estarían jubilando este año en diferentes ámbitos y

organismos”.

Atención

Por otra parte, Carrizo sostuvo que por el momento los trámites están parados dadas

las medidas vigentes. No obstante, se mostró optimista en que pronto se pueda

volver a brindar atención para avanzar no solo en lo que refiere a las jubilaciones,

sino también en la totalidad de los trámites que realiza el organismo nacional.

Sobre el IFE

En otro orden, Carrizo hizo mención al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Señaló

que en el caso de Catamarca, la gestión realizada por el gobernador Raúl Jalil y a la

diputada Nacional Lucía Corpacci permitió que los beneficiarios catamarqueños lo

puedan percibir nuevamente, además de julio, en agosto, y que serán más de 100 mil

las personas que lo recibirán en nuestra provincia.