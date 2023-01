El temporal del martes de la semana pasada generó múltiples inconvenientes en el

sistema de energía del Valle Central. La caída de árboles, postes y de cableado

del tendido generó que cientos de usuarios permanezcan varias horas sin

servicio.

Aldo Palavecino, vocero de la Ec Sapem, explicó en detalle sobre los trabajos que

se ejecutaron, el tiempo y las condiciones que requieren los mismos y el recurso

humano que lo llevó a cabo.

En dialogo con El Esquiú.com, Palavecino señaló que: “Lo primero que hay que

saber es que el sistema eléctrico provincial es un todo organizado para proveer

energía a los 150 mil usuarios que tiene actualmente EC SAPEM. Cuando

suceden temporales tan importantes como el del martes pasado, con tanto poder

destructivo, distintas partes de ese todo que es el sistema resultan dañadas. Los

trabajos de reparación es una cuestión compleja. Se trata de revisar todas las

partes del sistema, una por una, reemplazar todas las partes que ya no puedan

cumplir la función específica para la que se diseñaron; columnas, cables, fusibles,

transformadores, todo”.

En idéntico sentido, comentó que: “La construcción del sistema eléctrico, es un

trabajo técnico especializado, muy meticuloso, y su puesta en funcionamiento lleva

mucho tiempo. En la emergencia, tras el feroz temporal del martes, nuestros

operarios reconstruyeron todo en 48 horas. Es una tarea muy importante, porque

implica trabajos que deben hacerse con gran responsabilidad por las

consecuencias que puede acarrear un error; en condiciones muy difíciles y con la

carga extra de que todo debe hacerse en el menor tiempo posible para restablecer

el servicio eléctrico en forma urgente”.

El operativo

“Todo el trabajo comenzó a las 23.00 del martes 17 de enero. El directorio

completo en la empresa, con el presidente Jeremías Prieto a la cabeza, junto a

todo el plantel de técnicos especializados, todos diagramaron desde los primeros

relevamientos y las primeras tareas de la reconstrucción”, explicó Palavecino

sobre el inicio del plan de trabajo.

Seguidamente, “Realizados los relevamientos de daños, de las partes dañadas

del sistema eléctrico, las tareas son muchas; el protocolo a seguir indica que debe

avanzarse de lo general a lo particular. Al final quedaran por hacerse trabajos en

domicilios particulares y el retiro del material de las calles. Las distintas etapas de

reconstrucción del sistema van desde las líneas de alta tensión, pasa a las líneas

de media tensión y llega a las líneas de baja tensión. La última etapa es de

atención en las acometidas domiciliarias, que también son dañadas en temporales

como el que se vivió. Todo ese trabajo es enorme, que debe hacerse con mucha

responsabilidad, en condiciones sumamente difíciles, en la oscuridad, en la lluvia,

en altura, y en el menor tiempo posible”, manifestó el vocero de la empresa

distribuidora de energía.

En cuanto a las cuadrillas que se desplegaron para trabajar y restablecer el

servicio, el vocero de la empresa distribuidora explicó que: “A las 0 horas del

martes 18 de enero, el presidente Jeremías Prieto y el vice Héctor Boscolo, habían

dispuesto que todas las cuadrillas de operarios estuvieran trabajando en la

reconstrucción del sistema eléctrico. En total fueron 30 cuadrillas (cada una

integrada por tres personas con una importante formación técnica y una

experiencia no menor a los 10 años de trabajo en la calle y en altura). A ellos se

sumaron 10 grúas, operadas por personal especializado”.

En idéntico sentido, comentó que: “100 personas, que trabajando 15 horas por

jornada, que es lo máximo que se les exige por seguridad laboral, en 48 horas

reconstruyeron todo el sistema eléctrico destruido por el temporal que tuvo ráfagas

superiores a los 100 KM/h”.

“En 3000 horas de trabajo hombre, se reconstruyo un sistema que llevo años

construir, que el temporal destruyo en 30 minutos. Por supuesto que para esa

enorme tarea se contó con el apoyo de trabajadores del Ministerio de Agua,

Energía y Medio Ambiente; así lo había dispuesto el ministro Lucas Zampieri”,

detalló Palavecino.

Por último, el responsable de relaciones institucionales de la empresa comentó a

este diario que: “Los días viernes y sábado pasado, cuando el sistema funcionaba

a pleno, y cuando el 95% de los usuarios ya contaban con servicio eléctrico,

nuestra gente siguió con la atención de los casos particulares. Las acometidas o

bajadas domiciliarias son destruidas por árboles que caen en las veredas. Eso se

estuvo recomponiendo los últimos días. También se avanzó en el retiro del material

en las calles, pero en esa cuestión queda mucho por hacer. Lo primero siempre es

restablecer el servicio a la mayor cantidad de usuarios posible; luego los casos

particulares, y para el final el emprolijamiento de los trabajos hechos en la

emergencia”.