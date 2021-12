5 Seconds of Summer celebró su décimo aniversario con nuevo single

El reflexivo single llega en conmemoración de los diez años de éxito de la banda, rindiendo homenaje a su sensacional viaje desde 2011 hasta ahora. Además, la banda realizó un livestream “The 5 Seconds of Summer Show” en su canal de Youtube, justamente la plataforma donde la banda comenzó su ascenso hace una década.

La canción fue escrita por Michael Clifford, Calum Hood y Nick Long y coproducida por Clifford (el primer tema de 5SOS en ser autoproducido) y John Feldmann, quien produjo la mayor parte del segundo álbum de la banda “Sounds Good Feels Good”.

Además de los exitosos clásicos de su catálogo, la banda se embarcará en un viaje cómico de sketches relacionados con los últimos 10 años y en una visión única de recuerdos y momentos especiales, además de la primera presentación en vivo del nuevo single “2011”.

“Este año celebramos los 10 años de 5 Seconds of Summer. Sin duda, los mejores 10 años de nuestras vidas. Así que, para honrar cada experiencia, lección y persona que hemos encontrado, decidimos hacer “The 5 Seconds of Summer Show”. Algo que capture la búsqueda de la creación, el amor de la relación que tenemos con nuestros fans y el límite infinito de lo que significa estar en una banda. Por encima de todo, volvimos a redescubrir lo hermoso que es poder compartir nuestra historia juntos. Junto a esto, lanzamos una canción llamada ‘2011’, que es un homenaje al pasado y un guiño a lo que nos espera en el futuro. Hemos amado cada minuto de estar en esta banda. Brindemos por otros diez años de 5 Seconds of Summer”, expresó la formación que tiene a Luke Hemmings en voz/guitarra.

