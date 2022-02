Curtis James Jackson, más conocido por su nombre artístico “50 Cent”, ha revelado que su próximo álbum será su último lanzamiento de larga duración, aunque no se retirará de la música ; con gran parte de ella ligada a su trabajo en televisión .Hasta el momento el ultimo trabajo que editó el músico fue en el 2014 ; su álbum “Animal Ambition”.

El rapero y magnate de la televisión ha estado bromeando con la continuación de “Animal Ambition” durante bastante tiempo, pero hasta ahora no se ha materializado nada.

En una entrevista reciente para promocionar la serie “Power” que se estrenará próximamente, 50 habló de una de sus últimas publicaciones en Instagram, que causó un poco de revuelo en la red debido a la leyenda: “Sonríe, mi próximo álbum podría ser el último”.

50 Cent ha publicado cinco álbumes de estudio en solitario a lo largo de su carrera: ‘Get Rich Or Die Tryin” (2003), ‘The Massacre’ (2005), ‘Curtis’ (2007), ‘Before I Self Destruct’ (2009) y ‘Animal Ambition’ 2014). También sacó dos álbumes con G-Unit: ‘Beg For Mercy’ (2003) y ‘T.O.S. (Terminate On Sight)’ (2008).

La melodía asistida por Jeremih y Lil Durk -llamada ‘Power Powder Play’- es la banda sonora de los títulos iniciales de la nueva serie que se estrena el 6 de febrero a través de STARZ.

Mientras tanto, el rapero ha anunciado los detalles de un gran espectáculo en Londres en el Wembley Arena este verano. El anuncio del concierto se produjo después de que 50c fuera anunciado como headliner del festival Parklife de Manchester, que será un espectáculo exclusivo del Reino Unido para 2022.

