Perfiles falsos, mensajes sin sentido y encuentros que no te llevan a nada. Si estás soltero, conoces muy bien lo frustrante que pueden ser las citas online. Pero no te preocupes, no sos vos. Son las apps de citas que estás usando. Por eso, es hora de probar algo nuevo.

Te presentamos Inner Circle: la app de citas que se atreve a hacer las cosas de forma diferente. Quiere llevar los matches a la vida real y hacer todo lo posible para que lo consigas cuanto antes. Miles de solteros de Buenos Aires ya abandonaron sus viejas apps de citas y empezaron a usar Inner Circle. Acá te explicamos por qué deberías probarla vos también:

Estás agotado de deslizar a la izquierda a, bueno… todo el mundo

Matcheaste con todos los solteros disponibles en tu radio de 16 kilómetros. Sentís que ves siempre las mismas caras y leíste las mismas biografías “divertidas” mil veces. Es hora de renovar tu lista de citas.

Querés algo más que solo una noche

Entrar en una app de citas debería ser como entrar en tu bar favorito. Se trata de encontrar gente de tu misma onda.

Tu paciencia con los perfiles falsos se está agotando

Es difícil saber cuándo tenés un match real y cuándo sos víctima de un catfish o estafador. Ahí es donde entra Inner Circle. Tienen un equipo que verifica manualmente a cada nuevo miembro de la app. Así podés relajarte y disfrutar de las citas, sabiendo perfectamente que la persona con la que hablás es quien dice ser.

Nunca encontrás a nadie con quien “hacer click”

¿Cansado de iniciar conversaciones para terminar descubriendo que no tenés nada en común? Eso no te va a pasar en Inner Circle porque consiguieron que sea muy fácil encontrar personas afines a vos. Todos los perfiles de la aplicación están completos y llenos de detalles, eso te va a ayudar a presentarte mejor como vos sos y también a conocer mejor a tus posibles matches.

Querés tener una cita que realmente disfrutes.

Las citas no siempre tienen que significar “ir a tomar algo”. A veces puede ser dar un paseo en bici, ir al cine, cenar pizza recién hecha o ver arte increíble en una galería o museo. Inner Circle es conocido por organizar experiencias de citas únicas e inolvidables como fiestas en rooftops y festivales. Registrate si no querés perderte la próxima.

Querés conocer a gente inolvidable

Claro que la atracción física es importante, pero todos sabemos que las citas van mucho más allá de simplemente una cara bonita. Para que realmente funcione, tenés que conectar con lo que de verdad importa y ser capaz de mantener una conversación más profunda que simplemente hablar sobre tu serie favorita o tu bar preferido.

Animate a ir a un evento para solteros

Las típicas apps de citas pueden hacerte sentir bastante frustrado. Si realmente querés conocer a alguien, ¿por qué no probás con un evento para solteros? Como la mayoría de las cosas, mejoraron con el tiempo. Así que se acabaron las incómodas citas rápidas, ahora podés disfrutar de fiestas, cócteles en terrazas e incluso festivales llenos de solteros. Si todo esto te suena bien, tenés que probar Inner Circle.

¿Qué estás esperando? Registrate en Inner Circle ahora y probá una forma mejor de tener citas.

The post 7 razones para que pruebes la mejor app de citas! first appeared on Metro 95.1.