Mitch y Janis Winehouse recibieron el premio BRIT Billion en nombre de su hija.

“Por supuesto, deseamos que Amy estuviera aquí hoy aceptando este premio en persona, pero es sorprendente que todavía esté ganando premios por su increíble talento y logros”, dijo la pareja en un comunicado. “Es maravilloso que su música esté siendo descubierta por un nuevo público de jóvenes que la aman tanto como sus contemporáneos. Estamos muy orgullosos de Amy. Gracias”, añadieron.

Amy Winehouse has posthumously been awarded a BRIT Billion Award celebrating one Billion streams in the UK. Amy’s parents, Janis and Mitch Winehouse accepted the BRIT Billion Award at the Amy Winehouse Foundation in London #BackToBlack pic.twitter.com/OWcA7HyVMY

