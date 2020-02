A 40 años de su partida: las dudas sobre la muerte de Bon Scott, vocalista de AC/DC

Aunque solo alcanzó a estar siete años en la banda, para muchos fanáticos de AC/DC, Bon Scott es la verdadera voz de la banda, en desmedro de Brian Johnson, el vocalista que lo sucedió y que estuvo tres décadas como vocalista.

A 40 años de su muerte, aún existen dudas sobre lo que realmente ocurrió la madrugada de ese 19 de febrero de 1980. La versión oficial señala que falleció producto de una asfixia provocada por una intoxicación etílica.

Sin embargo, el periodista y escritor Jesse Fink, asegura que esa versión es totalmente falsa y afirma de que el vocalista de la banda australiana falleció por una sobredosis de heroína.

“No hay ninguna duda de que Bon Scott falleció de una sobredosis de heroína. He reconstruido la noche del 18 de febrero de 1980 hablando con la gente que estuvo con él y esa es la realidad”, señala en conversación con El País.

La descontrolada vida de Scott no era secreto para nadie. Con serios problemas con el alcohol, siempre estaba involucrado en alguna pelea o tenía líos con la Policía. Por ello, cuando su cadáver fue encontrado en la parte trasera de un auto ahogado en su propio vómito, a nadie le extrañó las circunstancias en que había fallecido.

La versión oficial dice que la noche de su muerte, Scott estaba junto a su amigo Alistair Kinnear con quien recorrió varios locales de Londres. Después de estar bebiendo toda la noche, Kinnear decidió llevarlo en auto hasta su casa. Al llegar se percató que Bon estaba durmiendo totalmente borracho. Aunque intentó sacarlo le fue imposible por lo que decidió taparlo con una manta y dejarlo ahí durmiendo. Al otro día fue a verlo pero ya no había nada que hacer: Scott había fallecido a la edad de 33 años.

Sin embargo Fink refuta esa versión y asegura que el cantante falleció de una sobredosis de heroína. “Alistair Kinnear era un camello de heroína. Bon estuvo con él aquella noche y tomó la droga y tuvo una sobredosis”, dice el autor de “The brothers who built AC/DC” y “Bon: The last highway”, dos libros que van en contra de lo que se conoce hasta ahora de los hermanos Young y su relación con el fallecido cantante.

“La única duda que tengo es si Scott murió en el coche o si lo hizo antes y luego lo metió Kinnear y las otras personas que estaban con él (probablemente tres) en el coche”, dice.

Después de la muerte de Bon, Kinnear desapareció. Aunque tiempo después dio algunas entrevisdtas explicando lo que había ocurrido esa noche, en 2006 tenía planeado un viaje en bote con unos amigos desde Francia a España. su rastro se perdió y su cuerpo nunca apareció.

