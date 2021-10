A fin de año los alumnos recibirán una calificación formativa

La ministra de Educación de la provincia, Andrea Centurión, comentó como será el

proceso de evaluación de los alumnos, señalando que a fin de año habrá calificación

formativa y no por nota para los alumnos.

Asimismo, indicó que deberán alcanzar un 70% de los contenidos prioritarios para

avanzar al siguiente curso y en caso de que ello no ocurra habrá un período de

apoyo escolar en diciembre, febrero y marzo.

En ese sentido, expresó: “Nosotros el 28 de septiembre, luego de una reunión con el

Consejo Federal de Educación, tomamos criterios y pautas para el cierre del ciclo

lectivo 2021, hemos organizado las trayectorias reales de los alumnos teniendo en

cuenta la vinculación que han tenido durante el año y definimos que ha sido una

trayectoria sostenida por los chicos que han tenido participación en las propuestas

educativas en más del 70%, trayectorias intermitentes que ha sido entre el 25 y el

69%, de baja intensidad en menos del 25% y la trayectoria desvinculada que por

algún motivo no se han conectado con la escuela durante el tiempo de pandemia y la

no presencialidad”.

“En base a eso tomamos el criterio de evaluación formativa, que es una valoración de

la situación pedagógica de cada alumno, no solo de los resultados alcanzados, sino

también teniendo en cuenta el contexto y las condiciones en que los chicos tienen

ese aprendizaje”, indicó.

No habrá calificación con nota

La ministra aseguró que no habrá calificación con nota señalando que “nosotros

tenemos evaluación formativa que son informes que se les hace a cada alumno. En

el caso del nivel secundario, tenemos alumnos que ya egresan y quieren postularse

para algún tipo de beca o carrera y les exigen el promedio numérico entonces en

esos casos los chicos pueden pedir a la escuela y les deben convertir en numérica la

nota para evaluar el promedio”.

“En la misma resolución hemos identificado la evaluación y la promoción al siguiente

curso como va a ser para cada nivel, los chicos tienen que alcanzar en todos los

niveles un 70% de los contenidos prioritarios para poder promocionar al año

siguiente. El chico que no alcance ese 70% tiene un período de apoyo que será en el

mes de diciembre y febrero y marzo del próximo año para que logre alcanzar esos

contenidos mínimos”, aseguró.

Además, agregó: “Por ejemplo, en el caso del primer ciclo de primaria es la

alfabetización, que comprenda la lectura, en el caso de los niños de primaria se hace

un informe individual de seguimiento pedagógico”.

“Nosotros en el Consejo Federal no hablamos de repitencia sino del tiempo que el

alumno necesita para aprender, los niños que hayan alcanzado en este tiempo

escolar el 70% de los contenidos prioritarios va a promocionar al curso siguiente. Así

que vamos a hacer ese período de acompañamiento que ya está establecido e

informado a todas las instituciones escolares”, apuntó.

En febrero iniciaría el próximo ciclo lectivo

En cuanto, ha si está definido cuando inician las clases el año que viene, la ministra

de Educación comentó: “Nosotros tenemos que armar el calendario escolar a partir

de este mes de octubre, que es un calendario que se fija antes del 30 de diciembre y

que rige para todo el ciclo lectivo 2022, 2023 para el caso del período especial. La

idea del Consejo Federal que ya fue planteado para debatir en la próxima reunión la

semana que viene es que como mínimo las provincias tengamos 190 días de clases”.

“Este año iniciamos el ciclo lectivo el 8 de marzo y completamos los 180 días, así que

el próximo año deberíamos iniciar las clases en febrero”, afirmó Centurión.

Programa “Volvé a la Escuela”

La ministra de Educación, Andrea Centurión, se refirió al programa “Volvé a la

Escuela”, que tiene como objetivo que niñas, niños, jóvenes y adultos de las 24

provincias, que hayan interrumpido de manera total o parcial su vínculo con la

escuela pública, lo recuperen con el fin fortalecer los procesos de enseñanza para el

cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

En ese sentido, Centurión comentó: “Apenas la nación nos acredite los fondos vamos

a empezar a trabajar con los niveles educativos, principalmente con el nivel

secundario que es en donde tenemos mayor desvinculación”.

“Ayer (por el miércoles) estuvimos reunidos con el equipo de Planeamiento Educativo

para ver la posibilidad, como tenemos nominalizados los chicos que están

desvinculados, de trabajar con el Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia

para ir a buscar los chicos casa por casa y ver los motivos por los que han sido

desvinculados de la escuela”, afirmó.

El programa presentado por el ministro de Educación de Nación Jaime Perczyk,

cuenta con un fondo de 5 mil millones de pesos administrados por el Ministerio de

Educación, y busca “la revinculación y el fortalecimiento escolar, que constituyen una

política central de la actual gestión”.