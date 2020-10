A los 11 años muere la ‘gata que grita’, la reina de lo memes en las redes sociales

Inkky apareció por primera vez en Tumblr y luego se hizo mundialmente conocida por el meme en el que aparece junto al gato que llora.

Con el tiempo se convirtió en un verdadero ícono de las redes sociales y seguramente así será recordada. Hablamos de Inkky, la felina conocida como “la gata que grita”, y que es la reina de los memes en la web.

A los 11 años y tras luchar contra el cáncer, la famosa mascota falleció en su casa de Portland, Estados Unidos. El tumor se extendió por todo su cuerpo, provocándole complicaciones y, finalmente, su familia optó por la eutanasia.

Inkky apareció por primera vez en Tumblr, en 2015. Dos años después, la gata ya era mundialmente conocida por el meme en el que aparece junto al gato que llora.

La dueña de Inkky, Kiana McMillian, contó a Know your meme que se sorprendió mucho al descubrir que su mascota era tan popular.

thank you for everything. im going to miss her so much pic.twitter.com/8uWsZu6MEM

— almond (@watery_day) September 27, 2020