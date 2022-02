La vocalista y ex esposa de Miles Davis publicó tres álbumes de los años 70 que fueron apreciados mucho después de sus lanzamientos.

La icónica cantante de funk Betty Davis ha muerto, informa Rolling Stone. Según un comunicado de prensa, Davis ha fallecido esta mañana a las 4:40 del este en Homestead, Pensilvania. En el comunicado también se indica que Davis nació el 26 de julio de 1944; anteriormente se había informado de que el año de nacimiento del músico era 1945. Betty Davis tenía 77 años.

“Con gran tristeza comparto la noticia del fallecimiento de Betty Davis, una influyente musical de múltiples talentos y pionera estrella del rock, cantante, compositora e icono de la moda”, dijo Connie Portis, amiga de Davis desde hace mucho tiempo, en un comunicado. “Por encima de todo, Betty era una amiga, tía, sobrina y miembro querido de su comunidad de Homestead, Pensilvania, y de la comunidad mundial de amigos y fans. En un momento que se anunciará, rendiremos homenaje a su bella, audaz y descarada persona. Hoy apreciamos su memoria como la persona dulce, reflexiva y atenta que era: …. No hay otra”.

Los discos de Davis se distinguían por sus interpretaciones vocales salvajes y abiertamente sexuales. El primero, su debut autotitulado, llegó en 1973. Le siguieron dos más: They Say I’m Different, de 1974, y Nasty Gal, de 1975. Antes de que su carrera musical despegara, Davis se casó con Miles Davis en 1968. La pareja permaneció junta sólo un año, pero resultó ser una relación influyente para el músico de jazz. Ella le presentó a los iconos del rock de la época, incluido el guitarrista Jimi Hendrix. Además, Miles no sólo incluyó a Betty en la portada de su álbum de 1968 Filles de Kilimanjaro, sino que el disco contenía la canción “Mademoiselle Mabry”.

Nacida en Carolina del Norte, Betty Mabry acabó un poco más al norte, en Pittsburgh, donde pasó su infancia. Finalmente se trasladó a Nueva York en la década de 1960, y floreció dentro de la escena artística de la ciudad. Para su álbum de debut, Davis trabajó con el bajista Larry Graham y el batería Greg Errico (de Sly and the Family Stone), el teclista Merl Saunders y los guitarristas Neal Schon y Douglas Rodríguez. Las ventas de este álbum, así como de sus dos siguientes, fueron escasas, y la cantante fue desapareciendo poco a poco. Los tres álbumes se reeditaron posteriormente junto con sus primeras sesiones con Miles Davis y un LP inédito de 1976, Crashin’ from Passion.

En 2017 se estrenó un documental sobre la vida de Davis. Y, en 2019, Davis volvió con la nueva canción “A Little Bit Hot Tonight”. Davis escribió, arregló y produjo el tema, que fue cantado por Danielle Maggio.

