A seis meses de la muerte de Brenda Micaela Gordillo piden justicia

A seis meses de la muerte de Brenda Micaela Gordillo, familiares y amigos de la

joven asesinada se congregaron para pedir justicia mediante una manifestación. El

grupo, primero se concentró frente a Casa de Gobierno, para luego llegar hasta el

edificio de Fiscalía General, ubicado en Junín al 600 y después marchar hasta calle

Chacabuco.

La madre de la joven expresó que “nos dolió muchísimo lo del ADN. Confiamos en la

Justicia, nos sacaron muestras a mí y a mi hijo y pensábamos que habían viajado a

Jujuy pero eso nunca pasó. Hace seis meses que mi hija es una NN y no tendría que

ser así”, dijo la mujer en referencia a que la familia recientemente descubrió que aún

no se hizo el cotejo de muestras, paso necesario para entregarles el certificado de

defunción.

En diálogo con El Esquiú.com, la progenitora siguió diciendo que “tuve que salir yo a

averiguar por mis propios medios sobre el tema, cuando es la Justicia la que tiene

que hacer eso. Nos da a pensar que se está tapando algo”, aseguró, agregando que

“yo recién ahora estoy recuperándome, peo porque estoy con psicólogo y psiquiatra,

pero sino no estaría en pie”.

A su turno, Iván, el hermano de Brenda Micaela, dijo que “como tratamos de hacer

todos los meses, nos concentrarnos para pedir justicia, que es lo que mi hermana

necesita para descansar en paz y también nosotros para continuar con nuestras

vidas. Estamos molestos porque aún no tenemos un acta de defunción de mi

hermana. Este análisis supuestamente se había enviado a Jujuy, pero la semana

pasada nos dimos con que estas muestras jamás se enviaron y estaban acá.

Nosotros consultamos a un laboratorio y parece que se puede hacer. Ya enviamos un

escrito para solicitar esto, pero nos vamos a tener que hacer cargo nosotros. No

contamos con esa cantidad de dinero, creo que son altos los costos”, lamentó.

Por último, el joven aseguró que el fiscal a cargo de la causa no ha respondido a sus

requisitorias y manifestó su deseo y el de su familia de entablar un diálogo de manera

personal.

Fiscal

El fiscal Hugo Costilla indicó por su parte que “todo ese proceso ha llevado tiempo” y

enumeró los distintos avances a los que se arribó en la causa, indicando que los

mismos sufrieron demoras por la situación de pandemia.

En declaraciones a Radio Valle Viejo, indicó que “se realizaron varias pericias, el

contenido del chip de la víctima, el celular del victimario y todo ese proceso, que lleva

tiempo. Tenemos que coordinar para que se haga la videoconferencia con el

abogado, etc.”.

Con respecto a las muestras de ADN, el investigador manifestó que “el escollo se

encuentra en que no se puede avanzar hacia la provincia de Jujuy y Salta para que el

genetista pueda analizar las muestras. Se demorará dos o tres semanas más. Pero

se está avanzando con otras pruebas”, dijo, agregando que lo más importante es que

todas las pruebas reunidas tengan la legalidad y firmeza necesarias.

“También quiero que esta causa vaya a juicio, se esclarezca y que se dicte condena,

pero la firmeza de las pruebas”, recalcó.