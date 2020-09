Aaron Carter hizo su estreno en un sitio para adultos con una performance completamente desnudo

Aaron Carter hace muchos años que dejó de ser el adolescente cándido que triunfó como estrella pop. Su carrera de cantante no prosperó y terminó siendo el protagonista de varias polémicas que acapararon la atención pública.

Ahora, el hermano menor de Nick Carter, integrante de Backstreet Boys, se ha adentrado en el mundo de plataformas como OnlyFans o CamSoda, sitios donde abunda el contenido sexual.

Aaron anunció el pasado viernes en sus redes sociales que iba a hacer su primer directo, y lo hizo con una foto en la que mostraba sus abdominales bien marcados.

You’re not gonna believe this but it’s HAPPENING https://t.co/jBersTTBp6 get ready for tonight 9pm PST I’ll see you there. pic.twitter.com/2RuowJK7bM

— AARON CARTER (@aaroncarter) September 4, 2020