Abrió la convocatoria para el concurso “Astronomy Photographer of the Year” y...

El concurso “Astronomy Photographer of the Year” -“Astrofotógrafo del año”- reúne las mejores fotografías espaciales del mundo, desde espectaculares paisajes celestes, hasta imágenes alucinantes de planetas y galaxias distantes. La edición 2021 no es la excepción, en la que fotógrafos de todo el mundo mandaron sus fotos para formar parte de la exposición final y llevarse a casa el prestigioso título de la competencia más grande de astrofotografía del mundo. Las fotos, como cada año, son alucinantes.

Los ganadores serán anunciados en la Ceremonia de Premios online que se celebrará el 16 de septiembre y las categorías en las que compiten son 8 en total: auroras boreales; nuestra Luna; nuestro Sol; personas y el espacio; planetas, cometas y asteroides; paisajes de cielo; estrellas y nebulosas.

Ahora, en el sitio oficial del concurso, han revelado las imágenes preseleccionadas de la competencia, que en su decimotercer año, recibió más de 4.500 fotos, enviadas desde 75 países de todo el mundo.

Todas las novedades de la competencia se pueden seguir a través del hashtag: #APY13.

¡Mirá algunas de las imágenes preseleccionadas más hermosas!

Seguí viendo toda la galería ACÁ.

The post Abrió la convocatoria para el concurso “Astronomy Photographer of the Year” y las fotos son una locura first appeared on Metro 95.1.