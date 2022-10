Diseñado y producido por Paul McNeil, el libro está dirigido a niños en edad preescolar y presenta el alfabeto representado con imágenes coloridas y humor inspirado en la banda.

Por ejemplo, “La A es para Angus [Young], que cree que da buena suerte llevar un uniforme escolar y caminar como un pato“. O, “C es para Cliff [Williams], que toca el bajo, le gustan sólo 4 notas y tiene una cara bonita“.

En un comunicado, el fundador de Love Police, Brian Taranto, dijo que era un “honor” haber trabajado en el libro. “Sí, es un libro para niños, pero cualquier fan de AC/DC o de la música encontrará algo en cada página“, añadió. “McNeil ha hecho un trabajo dulce y rockero. Estamos deseando educar a otra generación de rockeros”.

El libro es el cuarto de la serie de libros alfabéticos de temática musical para niños de Love Police. Comenzó en 2007 con M Is For Metal, y continuó en 2008 con Never Mind Your Ps & Qs: Here’s The Punk Alphabet, y de nuevo en 2009 con ABC&W: The Country And Western Alphabet Book.

El ‘AB/CD High-Voltage Alphabet’ de AC/DC no es el único libro relacionado con AC/DC que se publicará próximamente. Este mes llegarán las memorias del cantante Brian Johnson, The Lives of Brian, a través de Penguin Books en el Reino Unido.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-

The post AC/DC inspiró un libro infantil sobre el alfabeto de alto voltaje first appeared on Metro 95.1.