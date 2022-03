/* custom css */

Desde la Dirección del Centro de Emisión de Licencia de la Capital, informan que, para dar continuidad al trámite de la licencia, al momento de descargar el formulario o boleta del CENAT, esta debe optar por la opción “SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA- ADMINISTRACIÓN DE TRÁNSITO” y no, Sede Móvil, ya que esta última aún no se encuentra vigente en el sistema (se habilitará en los próximos días) y por lo tanto no tiene validez como documento.