Luego de haber pasado el primer semestre, en el cual los gremios estatales

lograron cerrar un incremento del 40% y el pago de bonos por parte del Gobierno

de Catamarca, los objetivos puestos por parte de los sindicatos de cara a lo que

será el resto del año están en lograr un incremento similar al dado a principios de

2023.

A esta situación y otros temas se refirió la secretaria general de la Unión de

Personal Civil de la Nación (UPCN), Claudia Espeche, quien precisó que desde la

entidad gremial ya hicieron la presentación para un incremento salarial del 45 por

ciento sobre los haberes del mes de junio.

“Nosotros queríamos un 40 o un 45 por ciento. Recordemos que el municipio de la

Capital dio 40 por ciento, algunos municipios del interior dieron 40 por ciento,

tenemos que rondar eso. Estamos hablando sobre un piso de 120.000 pesos. No

es mucha plata y la gente, digamos, no está llegando a un buen sustento con lo

que está cobrando en este momento. Para nosotros, es un porcentaje con el que

medianamente podemos ir paliando hasta septiembre y en septiembre volvernos a

sentar para ver a partir de octubre qué se puede otorgar”.

Hablando sobre lo que debería ser el sueldo, la gremialista planteó que a los

120.000 pesos “le debemos aplicar 45.000 pesos seguros, o sea, hasta

septiembre tendríamos que estar ya en un piso salarial de 160.000 pesos”.

Asimismo, indicó que van con una propuesta y que al tratarse de una negociación

hay un ida y vuelta, por lo que en cuanto al porcentaje “podríamos hablar de dos

partes”, pero no más allá de septiembre.

Desde UPCN plantean que sea en un solo pago y que se vuelvan a reunir en

septiembre, “porque la incertidumbre inflacionaria y el costo de vida están muy

altos y no podemos cerrar por más tiempo”.

Sobre la fecha de un posible encuentro con el Poder Ejecutivo, Espeche adelantó:

“Sabemos que nos van a convocar la semana que viene”, poniendo como posibles

días de reunión el lunes o martes próximo.

Otra de las cuestiones que se solicitó fue que los bonos dados por el Gobierno de

Catamarca (en el acuerdo firmado en marzo se establecieron tres bonos de 20.000

pesos cada uno) queden fijos en el sueldo del empleado público. “Queremos que

esos 20.000 sean remunerativos y formen parte del sueldo para en futuras

negociaciones ya tener un piso más elevado para seguir trabajando. Ese bono ya

está incorporado en la mesa de los trabajadores y no podemos estar quitándolo”,

dijo Espeche.

Finalmente, la secretaria general de UPCN, al ser consultada por Radio One si, de

no alcanzar un acuerdo, recurrirían a medidas de fuerza, dijo: “Siempre vamos a

tener esa herramienta los gremios y los trabajadores para manifestar nuestra

voluntad al gobierno. Esperemos no llegar a eso. Si tenemos que manifestar y

sacar la gente a la calle para que el Gobierno entienda que no es suficiente, lo

vamos a hacer”.