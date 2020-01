Acusan a Kendall Jenner de maltratar a su perro

Kendall Jenner vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez no se trata de imágenes con evidente Photoshop o apropiación de modelos de ropa interior ajenos. Ahora a la celebridad se le acusa de maltrato animal.

La modelo, al igual que el resto de las Kardashian, es una amante de los animales. De hecho, podríamos decir que es la hermana que más pasión siente por ellos porque es la que más veces se ha dejado fotografiar junto a sus mascotas, entre ellas un doberman.

Sin embargo, a pesar del amor que profesa por su mascota, ahora está siendo acusada de haberlo tratado mal. Es que fue fotografiada paseando por un parque de Los Ángeles con el animal, el que llevaba un collar bastante particular.

Los usuarios de las redes sociales han puesto el grito en el cielo al ver el tipo de collar que lleva el perro de Kendall. Se trata de un artilugio de tipo Prong, caracterizado por tener unos dientes puntiagudos que se clavan en el cuello del animal cuando se tensa la correa.

Estos collares se usan para adiestrar a los perros, pero a los usuarios de las redes sociales les ha parecido demasiado para la mascota de la modelo, y han empezado a lanzar mensajes en contra de Jenner acusándola de maltrato.

KENDALL Jenner has been slammed by animal lovers for using a “cruel” dog collar that risks “pain and suffering”. animal charities have urged dog owners not to use them, claiming they risk “injury, pain and suffering” to pets. pic.twitter.com/9stSH7TKTD

— Lilian Chan (@bestgug) January 22, 2020