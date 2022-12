La publicación indica que la empresa de Adele, Melted Stone, presentó una solicitud de registro de marca de la frase “1, 2, Free” (1, 2, gratis) para productos en Estados Unidos, después de recibir la aprobación en el Reino Unido.

La solicitud enumera una serie de artículos, entre ellos “prendas de ropa interior”, así como relojes, valijas, sombreros, bolsos, mochilas, carteras e incluso llaveros.

“Esta aventura podría permitirle vender una amplia gama de artículos, sobre todo en el lucrativo mercado estadounidense, donde Adele es muy famosa”, afirma una fuente de la industria musical.

La fuente añadió: “Demuestra que, además de ser una gran cantautora, Adele es una astuta mujer de negocios”.

Adele actúa actualmente en el Caesars Palace’s The Colosseum como parte de su residencia Weekends With Adele, que comenzó en Las Vegas el mes pasado después de haber sido aplazada casi un año porque la producción no estaba lista.

PABLO DE MATTEI

