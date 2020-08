Adolescente hospitalizado tras siniestro vial

Un adolescente tuvo que ser hospitalizado tras un accidente de tránsito ocurrido el lunes a la tarde en una localidad del departamento Andalgalá.

Según informó la División Relaciones Institucionales, el accidente vial ocurrió a las 16 en la ruta provincial N° 48, a la altura del paraje Buena Vista.

El siniestro estuvo protagonizado por Fabián Perea (34), quien circulaba en una camioneta Fiat Strada blanca, dominio AB832BW, y colisionó con una motocicleta Motomel Blitz 110 cc roja, que tenía al mando a un adolescente de 15 años, que iba en compañía de un chico de 14, quien resultó lesionado y fue asistido por personal médico del Hospital Zonal.

Debido a la gravedad de las lesiones, el menor tuvo que ser derivado al Hospital de Niños Eva Perón de esta Ciudad Capital.

Según se informó, fue convocado al lugar del siniestro personal de la comisaría de Aconquija, que trabajó bajo las directivas de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de la fiscala Soledad Rodríguez, quien indicó las medidas a adoptar.

El lunes a la tarde se registró un choque en el centro en el que un automovilista se dio a la fuga. El hecho ocurrió a las 19.15 en la esquina de la calle Salta y pasaje Gutiérrez.

Wanda Nahir Sánchez Villalba (26) circulaba en un Chevrolet Celta blanco, dominio MJF-255, y por razones que se tratan de establecer colisionó con un automóvil, cuyo conductor se dio la fuga.

Como consecuencia del siniestro, la mujer resultó lesionada y fue asistida por médicos del SAME. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Séptima y sumariantes de la Unidad Judicial N° 7.

Otros accidentes

En la zona sur de la ciudad se registró un derrape de una motociclista, quien resultó con lesiones de consideración.

Ocurrió a las 17.30 en la rotonda que une las avenidas Gobernador Ramón Correa y Los Minerales. Iliana Micaela Cobacho (26) circulaba en una motocicleta Keller 110 cc roja y tras una maniobra brusca perdió el control del rodado y cayó sobre el asfalto.

Según informaron desde la División Relaciones Institucionales, la joven resultó con lesiones por lo que fue atendida por médicos del SAME. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Sexta y sumariantes de la Unidad Judicial N° 6.

En el barrio de Villa Cubas se produjo una colisión entre un automóvil y una motocicleta. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.

El hecho sucedió a las 8.30 en la intersección de las calles Conesa y Ministro Dulce.

Según la información policial, Facundo Martín Tapia Velázquez (33) circulaba en un automóvil Fiat Palio azul, dominio ORD-214, y colisionó con una motocicleta Yamaha YBR gris 125 cc, dominio 862-ARX, al mando de Gabriel Alejando López (28).

Como consecuencia del siniestro solamente hubo importantes daños materiales.