Lo aseguró la directora de Defensa al Consumidor, Mónica Avellada. Pidió a la sociedad asesorarse.

La directora de Defensa al Consumidor, Mónica Avellaneda, advirtió del fuerte incremento de estafas por parte de financieras que actúan en forma virtual mediante redes sociales como Facebook. En ese sentido, pidió a la sociedad tener cuidado y estar atentos cuando alguna firma le ofrezca algún crédito por medio de estas plataformas. “Hay que advertirle a la gente que una empresa seria que otorga créditos, nunca va ofrecer servicios, ni va a hacer operaciones por Facebook”, dijo en diálogo con “Cae el telón” de Radio Ancasti, a lo que agregó: “Más allá de que hay empresas de crédito online, hay que tratar de buscar información o llegarse a las oficinas de Defensa al Consumidor para asesorarse. Es alarmante la cantidad de estas estafas y cómo van mutando”.

Según la funcionaria, “en general se repiten siempre los nombres de las empresas que se aprovechan de consumidores incautos, distraídos o que actúan de buena fe”. En ese marco, aseguró que “lamentablemente estos comerciantes, por así decirlo, si algo hay que descartar respecto de ellos, es la buena fe”.

Consultada sobre la forma de actuar de estas empresas o personas, afirmó que son varios los modus operandi. “En general, emiten el mensaje de ‘saca hoy tu préstamo sin interés’, después la persona hace la operación que, por ejemplo podría ser $15.000, pero al final es por $50.000 y por cuotas que no son las pactadas. Esta es las más ‘lícita’ de las operaciones”, dijo.

“La otra es que piden créditos a nombre de la víctima, quedándose con sus datos. Ellos solo necesitan el DNI y un CBU. Con eso, sin que la persona lo sepa solicitan un crédito a su nombre y le empieza a llegar el cobro de las cuotas”, añadió.

Posteriormente, dio ejemplos de estafas que no son realizadas por financieras sino por personas reales. “Estas estafas virtuales se producen cuando una persona pone a la venta un producto a través de la plataforma Marketplace de Facebook. El estafador se muestra interesado en el producto y pide un DNI y un CBU para hacer la transferencia de la compra. Esto es sospechoso porque nunca piden ver el producto o no preguntan cómo lo van a retirar, porque evidentemente no lo quieren comprar. Con esos datos piden un crédito a nombre de la persona vendedora que, si por ejemplo vende un elemento a $5.000, ellos transfieren $50.000 que son producto de un crédito que han pedido a su nombre”, relató.

“Ellos dicen ‘te transferí de más. ¿Me podés devolver los $ 45.000?’, la gente de buena fe le devuelve el dinero y se queda pagando cuotas de un crédito que el estafador pidió a su nombre”, agregó.

La funcionaria afirmó que en estas últimas situaciones “no es solo culpa de los delincuentes sino que también hay una gran responsabilidad” de parte de las financieras. “¿Cómo alguien va a sacar un crédito a favor de una tercera persona portando solamente dos datos que son fácilmente accesibles?”, se preguntó.

Posteriormente, indicó que no puede dar un número certero de la cantidad de denuncias de estas estafas porque “no todas se presentan en la Defensoría, sino que también se hacen en la Policía”.

“Nosotros tratamos de manejarlo lo más rápido posible. Por lo general y dependiendo de cómo estén dadas las circunstancias, si es más que evidente que hubo una estafa, las operaciones se retrotraen y todo vuelve al estado anterior, como si no hubiera pasado nada. De todas formas, en estos casos las empresas son multadas si hay elementos para hacerlo”, finalizó.

Fuente: El Chasqui Digital

