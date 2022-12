El acuerdo firmado la semana pasada entre los gremios ATSA y ATE Salud con el

Gobierno de Catamarca parecía haber cerrado una lucha de varios meses en la

cual el personal sanitario solicitaba un incremento salarial.

Sin embargo, lo que parecía un final feliz a un conflicto constante, no terminó

siendo así. Una nota enviada las direcciones de los nosocomios capitalinos generó

malestar entre los trabajadores de la salud.

El documento, al cual accedió diario El Esquiú.com, emitido el pasado 29 de

noviembre por la Secretaría de Asistencia en Salud Pública, a cargo de Johana

Carrizo, fue dirigido a todas las dependencias de la mencionada secretaría y a los

hospitales Interzonal San Juan Bautista, de Niños Eva Perón y la Maternidad 25

de Mayo.

La nota informa la rúbrica de las actas del 23 de noviembre entre el Ministerio de

Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de la Provincia y los gremios ATE

Salud y ATSA, acordando incrementar el adicional por responsabilidad

correspondiente al personal de la carrera sanitaria.

El documento señala que se estableció que la percepción del adicional por

responsabilidad no quedará sujeta a la percepción del adicional por asistencia y

puntualidad.

Seguidamente, indica que a partir de la firma de las actas “se da por concluido el

conflicto salarial del personal del sector público de salud (…) habiendo agotado

todas las instancias (…) y garantizando el cumplimiento de las leyes aplicables,

instando al diálogo permanente” para asegurar el funcionamiento del sistema de

salud.

Hasta ahí, todo venía bien. El último párrafo fue el que generó malestar entre los

trabajadores de la salud. El texto precisa que “en consecuencia de los acuerdos

mencionados, se deberá comunicar al personal del establecimiento de salud a

cargo (de cada uno de los nosocomios) que cualquier medida de fuerza tomada

queda bajo su exclusiva responsabilidad y exenta de la tutela sindical, debiendo

aplicarse las medidas disciplinarias correspondientes en caso de ausencias

injustificadas y/o incumplimientos en la prestación de los servicios para cada

caso”.

La nota deja en claro la postura del Ejecutivo: por un lado, la finalización del

conflicto de salud a partir del acuerdo con los gremios; por el otro, las sanciones

que considera aplicar.

La cuestión viene no por quienes están afiliados a un gremio, sino por aquellos a

los que el Ejecutivo no reconoce representatividad sindical: Autoconvocados de la

Salud y el propio Aprosca.