Aerosmith anunció las nuevas fechas de su gira despedida, cuyo itinerario tuvo que ser suspendido en septiembre del año pasado debido a que Steven Tyler tuvo que recuperarse de daños en sus cuerdas vocales.

We’re thrilled to announce new dates for our 2024 PEACE OUT Tour with special guests @theblackcrowes! All previously purchased tickets will be honored for the rescheduled shows – you’ll receive more info via email. Tickets for the rescheduled dates & newly added shows go on sale… pic.twitter.com/OvKwGM24PV

— Aerosmith (@Aerosmith) April 10, 2024