La ministra de Salud, Manuela Ávila, se refirió al incremento de casos de Covid en

la provincia indicando que se ve favorecido tanto por las cuestiones climáticas

como por el relajamiento en los cuidados. Asimismo, reiteró que la estrategia más

valiosa es la vacunación.

“Pasó lo que todos esperábamos, era una cuestión que ya veníamos hablando,

incluso dijimos que se esperaba un nuevo brote y hasta mucho antes lo

esperábamos. Entonces sucedió lo que esperábamos, que es este incremento de

casos que se ve también favorecido por las cuestiones climáticas, por la cuestión

del encierro, de no hacer una buena ventilación”, afirmó en diálogo con Radio Valle

Viejo.

Asimismo, agregó que “también tiene que ver, por otro lado, con el relajamiento

que hubo en las medidas de cuidado, el uso del barbijo y por eso nosotros desde

la parte asistencial, desde salud apuntábamos a una de las estrategias más

valiosas que es la vacunación, que también nos costó hacer que la población

adhiera y tuvimos que ir cambiando las estrategias a los fines de garantizarle a la

gente que tenga una buena cobertura, ya que claramente la evolución de la

enfermedad es completamente distinta y con eso también disminuíamos los casos

graves, las internaciones y por supuesto la morbimortalidad en general”.

Sobre el porcentaje de camas ocupadas, que de acuerdo a los datos oficiales se

encuentra en un 18%, la ministra señaló que “no obedece específicamente a la

cuestión Covid”. “Tenemos que tener en claro que estamos en una etapa donde

hay una convivencia o una coexistencia de diferentes agentes productores de

infecciones respiratorias”.

“En el caso del Hospital San Juan Bautista, en este momento tenemos pacientes

internados con diagnósticos asociados de Covid, pero porque estaban internados

por otro motivo. No tenemos pacientes que estén cursando en forma grave o que

necesiten internación por la patología Covid, eran pacientes comunes que por una

cuestión de protocolo se los hisopa y se da con que son Covid positivos. Así que la

ocupación de camas no hace referencia a patología Covid exclusivamente”,

aseguró.

Asimismo, la ministra añadió: “Hay que tener en cuenta que estamos en diferentes

etapas de la pandemia, continúa la pandemia, porque por las conductas que

tomamos no pareciera, pero seguimos en pandemia. La alta cobertura de vacunas

que tenemos en nuestra provincia, en el país, vacunas que son efectivas, que

están evitando la enfermedad grave, las muertes por Covid, también ha disminuido

lo que es la sintomatología. Y estamos en otro momento de la vigilancia

epidemiológica. Por lo tanto, los testeos están dirigidos a los grupos priorizados,

que son los grupos de riesgo.

”Esperamos otro pico, otro brote, pero a lo que tenemos que apuntar es a cómo

podemos hacer para evitar que esto siga creciendo: tener los cuidados personales,

continuar con el uso del barbijo en lugares y ambientes cerrados, adherir a la

vacunación y por eso están a disposición las diferentes estrategias de vacunación,

porque sabemos el beneficio que esta tiene”, apuntó.

Además, subrayó que “el sistema de salud está preparado para dar respuesta a

cualquier situación, pero creo que lo más importante es empezar a respetar esas

medidas que veníamos recalcando desde el inicio de la pandemia, que por un

momento de relajamiento las olvidamos”.

Vacunación

En cuanto a la vacunación que lleva adelante el Ministerio de Salud, Ávila indicó:

“Tenemos diferentes líneas de trabajo en lo que respecta a vacunación, porque

claramente es el objetivo que tenemos. Hoy (por ayer) se lanzó la vacunación para

los grupos que no estaban incorporados para el refuerzo de dosis. Para eso, en la

ciudad Capital se puso un nodo en la plaza 25 de Mayo, pero también permanecen

los diferentes nodos de vacunación abiertos en los centros de salud.

”Igualmente está un equipo nuestro en Recreo para reforzar la actividad en el

interior de la provincia, así que se comienza con Recreo. También tenemos el

refuerzo para los niños de 5 a 11 años y para los mayores de 18 que hasta hoy no

tenían la cuarta dosis o segundo refuerzo y es con igual criterio para toda la

provincia”, resaltó.

También dijo: “En el caso del grupo de 12 a 17 años, todavía seguimos vacunando

en las escuelas a los fines de facilitar el acceso a la vacunación y sabemos que

están escolarizados, así que vamos a esos lugares. De no llegarse a vacunar en

las escuelas, por diferentes motivos, pueden acercarse a cualquier centro de

salud.

”Simultáneamente se está haciendo la vacunación antigripal solo para los grupos

de riesgo, que son las personas mayores de 50 años con factores de riesgo u

otras personas con patologías que puedan certificarlas y los niños hasta los dos

años”, señaló.