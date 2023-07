Gremios sostienen que de mantenerse sin cambios la actual pauta salarial acordada entre el Poder Ejecutivo Provincial y algunos gremios, a fin del presente año, los empleados públicos arrastrarían casi el 100% de pérdida acumulada desde 2022 de su poder adquisitivo, tras los últimos acuerdos salariales.

Un frente que nuclea a diversos organizaciones sindicales de Catamarca y a trabajadores autoconvocados de distintos ministerios, en conferencia de prensa, manifestaron su profundo rechazo a los últimos acuerdos salariales convenidos entre el Gobierno Provincial y algunos gremios, aduciendo que los mismos conllevan a una notoria pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos provinciales. Tal pronunciamiento fue llevado a cabo por los gremios APOC (Asociación del Personal de Organismos de Control), Autoconvocados de la Salud, APROSCA (Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca), la Asociación de trabajadores del IPV, el Sindicato de Empleados de Rentas de Catamarca (SERCa.) y el Sindicato de Empleados de Catastro de Catamarca.

En efecto, los gremios sostienen que durante el presente año, si bien el gobierno provincial ya otorgó un aumento a los empleados públicos del 68% (40% otorgado en marzo y 28% para el segundo semestre dividido en 3 cuotas), las previsiones inflacionarias de 2023 indican que la misma tendrá un piso del 140%, con lo cual los empleados públicos provinciales tendrán una pérdida de su poder adquisitivo de un 72%.

Además de ello, si a este porcentaje se le suma el 26% que el empleado público ya perdió durante el 2022 a raíz de otros acuerdos “a la baja”, totalizará al final de año con una pérdida acumulada de casi el 100% de su poder adquisitivo ante la escalada inflacionaria que se vive en el país. Es decir, que para mantener el poder adquisitivo de su salario, cualquier empleado debería cobrar más del doble de lo que será su salario a fin del presente año.

Asimismo, si solamente se toma los datos del primer semestre del 2023, los gremios agrupados en este frente advierten que el aumento otorgado por el gobierno provincial de 40% es insuficiente ante el 50,7% que indica la tasa de variación del IPC, registrándose así una pérdida de casi 11% del salario.

Al respecto, el secretario general de APOC CPN Mauricio Hezze remarcó que “estos datos indican que si un empleado público en enero de 2022 cobraba 100.000 pesos, en enero de 2023 debió haber cobrado 200.000 pesos, y enero de 2024 debería cobrar más de 400.000 pesos, para que su poder adquisitivo no se siga deteriorando.”.

Por su lado el CPN Pablo Marceze (Autoconvocados de la Salud) aclaró que los gremios a los cuales representan nunca fueron convocados por el Gobierno Provincial para discutir los incrementos salariales. “Se hicieron las notas respectivas solicitándolo, pero no tuvimos respuesta. Prefieren tratar con gente que no está informada y por lo cual no tendrán oposición. Esto es un plan que tiene el Gobierno de reducción del salario real de manera sistemática, porque de a poco nos están quitando poder adquisitivo. Se hacen arreglos muy por debajo de la inflación”, recalcó el gremialista.

Por su parte, la Lic. Adm. Verónica Ribotta (Asociación de Trabajadores del IPV) sostuvo que “estamos pidiendo al Gobierno que nos escuche, porque realmente representamos la voluntad del trabajador. Hay un reclamo legítimo y real sobre la pérdida de nuestro poder adquisitivo, y queremos que los demás trabajadores entiendan su recibo de sueldo y sepan por qué no llegan a fin de mes. Es por eso que le damos al gobierno 72 horas para que nos llamen y nos convoque a todos, y podamos dialogar”

Además, el CPN Juan Acosta (SERCA) sostuvo que los presentes “somos representantes de gremios de varios organismos y reparticiones públicas que vemos frustradas nuestras expectativas ante organizaciones gremiales que se dicen mayoritarias, y que no estuvieron a la altura de las circunstancias al momento de abordar los incrementos salariales con el Gobierno. Pero nosotros estamos dispuestos a defender nuestros derechos. Y es muy llamativo que el gobierno no se pronuncie sobre el tema, ni explique cuáles son sus argumentos y la base de cálculo que utilizan para realizar los aumentos. Nosotros entendemos que calculan mal.”

Es importante destacar que participaron también de la conferencia de prensa el Lic. Julio Sánchez, representando a la Asociación de Profesionales de la Salud (APROSCA) y Roxana Diaz Vergara de “Autoconvocados de la Salud”, entre otros gremios

