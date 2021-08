Afirman que los errores en la liquidación de los haberes de docentes serán subsanados

Luego de que la Mesa Ejecutiva de Ateca informara sobre una mala liquidación de

los haberes de docentes, Jorge Molas señaló que les informaron que dichos errores

obedecieron a problemas de sistema y que sería subsanado para que cobren lo que

les corresponde.

Al respecto, Jorge Molas expresó: “Inmediatamente hicimos los reclamos y esto ya

se está subsanando para que los docentes puedan cobrar como corresponde,

nosotros esperamos que sea de esta manera, porque cuando hay mala liquidación a

los docentes no es que reconocen el error e inmediatamente le depositan, sino que

pasa para el otro mes, con las consecuencias que eso trae.

”Así que esperamos que cuando el docente vaya a cobrar, tenga lo que le

corresponde. Nos informaron que se debió a un error de sistema”, indicó.

Recomposición salarial

Con respecto a si fueron convocados para dialogar sobre una recomposición

salarial, Jorge Molas comentó: “El ministro de Gobierno Jorge Moreno nos prometió

que antes del 10 nos iba a convocar a los gremios, no solo a los docentes, sino

también a los que nuclean a otros trabajadores. Estamos esperando la invitación,

porque hay una bajada de línea desde Nación en que el propio Presidente dijo que es

intención del Gobierno Nacional que el salario de los trabajadores supere a la

inflación.

”Nosotros hemos acordado un 35% de aumento anual, pero las proyecciones

hablan del 45 o más del 45% de inflación. Entonces al 35% que nosotros

acordamos se le va a agregar un porcentaje, de tal manera que supere ese

probable 45% o más de inflación anual previsto para este año”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Estamos a la expectativa de ser convocados y con la

esperanza de que cumplan con lo que establece el Gobierno Nacional, porque

realmente la situación es difícil, no solo para los docentes sino también para todos los

trabajadores, y esperamos que después de mucho tiempo nuestro sueldo le gane a la

inflación, como quiere el Presidente”.

Vuelta a clases

En cuanto a la vuelta a clases, Molas dijo: “Sobre la presencialidad, nosotros lo

dijimos y lo reiteramos, queríamos que el Gobierno garantice la situación sanitaria de

los docentes, alumnos, de la comunidad educativa en general. Creemos que no están

dadas las condiciones por cuanto no hemos sido vacunados con las dos dosis.

”Muchas escuelas no están en condiciones. En Andalgalá, por ejemplo, el 40% de

las escuelas no estaban en condiciones, en Belén pasa lo mismo, en Tinogasta, y

tampoco están llegando los insumos para la prevención del Covid”, aseguró el

dirigente gremial.