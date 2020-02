Agenda de Carnavales del fin de semana

En el mes de febrero Catamarca se viste de carnaval de punta a punta. Desde Capital y en todos los rincones del interior provincial se llevan a cabo distintas manifestaciones de esta tradicional fiesta, tan arraigada en el norte argentino.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo, está previsto el gran cierre del provincial con el “Carnaval Catucho”, que se realizará el lunes 24 de febrero desde el mediodía en el Parque Adán Quiroga.

Casi 30 agrupaciones, con más de 1.200 integrantes entre murgas, batucadas, comparsas tradicionales, caporales y otras grupos tradicionales de toda la provincia, serán parte del gran festejo en el que los asistentes podrán disfrutar de la diversidad de las manifestaciones ligadas al carnaval, desde las más ancestrales a otras vinculadas a expresiones más contemporáneas.

El Carnaval Catucho arrancará al mediodía con un sector gastronómico con food trucks y feria artesanal. Seguirá con el desfile de murgas, comparsas y batucadas y cerrará con un escenario bien festivalero que contará con las actuaciones de Los Sapitos For Ever, Play After, Carafea y la banda jujeña Llokallas.

Como novedad, habrá premios para las agrupaciones que más se destaquen en su performance, como una forma también de valorar y estimular el trabajo cultural y social que realizan a lo largo de todo el año y, sobre todo, en tiempos de carnaval.

Además, tanto en Capital como en distintas localidades de nuestro territorio, se multiplican los festejos y aquí te dejamos la programación, para que te sumes a los que prefieras.

Los festejos en Capital

En el marco del ciclo “Carnavaleando en la ciudad”, el jueves 20 de febrero a las 20 horas, en la Glorieta de la Plaza 25 de mayo se concretará el “Jueves de Comadres”. La consigna es llevar la protección de albahaca para descuentos en los bares. Oreja izquierda: solteras. Oreja derecha: casadas.

Ese mismo día se realizará un Taller de Música de Carnaval, de 17.30 a 20 hs en el Museo Casa Caravati (Rivadavia 1050), y un Taller de Coplas de 17.30 a 20 hs en el Museo Calchaquí (Sarmiento 450).

Todo el clima chayero promete “La chaya de los Hermanos Rodriguez”, que se concretará el domingo 23 desde las 14 horas en el Centro Vecinal Domingo Faustino Sarmiento (Pasaje Salgado 48, detrás de la Plaza del Maestro). Actúan Alico, Wayná, Causal, La yeska, Vendaval, Catuchos, Fer Cuello y muchos más.

Los chicos también están invitados a carnavalear en “La Chayita”, el domingo 23 a las 16 horas en el Patio del Complejo Urbano Girardi, con la actuación de Los Potritos.

Para el lunes 24 está prevista la 4° “Chaya de Alico”, a partir de las 15 hs en el Anfiteatro Walter Olmos del Dique El Jumeal. Actúan: Rodrigo Varela, La Furia Musical, Diego Sierralta, Los Hermanos Rodriguez, Simplemente Chamameceros y muchos más.

Valle Viejo

El fin de semana de carnaval se extiende en Valle Viejo con la programación que propone el municipio y que ya tuvo como anticipo encuentros chayeros en distintas localidades chacareras.

El jueves 20 de febrero desde las 20 hs será el “Jueves de Comadres” en la Plaza de Los Tabacaleros. En la oportunidad se presentará una escena de teatro con las actuaciones de Claudia Espeche, Mariela Galván, Dora Riul, Karina Saquilán y Noelia Quinteros. Aparte de teatro, habrá contrapunto de copleras, y el ballet Mishquila Pacha se encargará de realizar el topamiento. El cierre será con folklore y músicos en vivo.

El domingo 23 en el anfiteatro Atuto Mercau Soria tendrá lugar desde las 18 hs “El Carnaval de la Luna”, con el desfile de más de 25 agrupaciones, murgas, comparsas y batucadas y un cierre musical con artistas locales.

Y la despedida del carnaval chacarero está programada para el miércoles 26 de febrero a partir de las 19 hs en el barrio 140 viviendas, donde se realizará un topamiento y el entierro del pujllay, con la participación de la Agrupación Virgen del Valle, el Ballet Mishquila Pacha y el coro municipal de Valle Viejo.

Fray de Carnavales

El tradicional encuentro Fray de Carnavales en La Carrera está anunciado para los días viernes 28 y sábado 29 de febrero a partir de las 20 hs.

La ruta 41 a la altura de La Carrera se convierte en corsódromo para recibir la alegría del carnaval de la mano de decenas de murgas y comparsas que se preparan durante meses para ser protagonistas de este festejo.

El viernes 28 habrá desentierro del pujllay, batalla de batucadas, elección de la mejor pasista y la presentación de la banda La Kuppé; mientras que el sábado 29, también desde las 20 hs será el gran desfile de murgas, batucadas y comparsas con la conducción de Hernán Drago.

Pero antes, el lunes 24 de febrero tendrá lugar en el Parque Chacarero, en San Antonio, FME, la 3º edición del Carnaval del Valle, un encuentro en torno al carnaval que convocará a artistas locales y vecinos en torno a esta celebración. Se anuncia desde las 15 hs música, humor criollo y sorpresas para quienes se animen a vivir el espíritu del carnaval.

Capayán

El viernes 21 se realizarán las tradicionales Comparsas de Huillapima, en la Plaza Principal de la localidad, a las 21,30 hs. con un desfile de comparsas y carrozas y la presentación de Banda la Septica, Sapitos For Ever, Banda Ta Bueno.

Para el sábado 22 se anuncia el “Festival Tradicional del Carnaval”, también en el Polideportivo de Huillapima, a las 22 Hs. Actuarán Academias de Danzas de la región, Nico Galleguillo, Los Enganchados, Kalama Tropical y Walter Salinas.

Y para el lunes 24 están previstos los corsos de Miraflores, que recorrerán las calles de esa localidad capayense.

Ambato

En la localidad de La Puerta, departamento Ambato se invita al “Carnaval del Diego Sierralta”, el sábado 29 en el Polideportivo Municipal La Puerta, Banda Norte, 17 hs. con desfile de comparsas y la actuación de Alico, La Yeska, Diego Perez, Furia Musical, Rodrigo Varela entre otros.

Pomán

El Departamento Pomán se suma a vivir a pleno el carnaval en este finde largo. “La Chaya i´ Pomán” se llevará a cabo el viernes 21 en el Anfiteatro Municipal, desde las 22 hs. con la presentación del Ballet Municipal, Ballet Almas Norteñas, Emilio Morales, El Bomba Contreras, Fredy Romero, Grupo Signos, Walter Salinas y muchos mas.

Para el domingo 22 está previsto el “Carnavales de La Alegría 2020”, en la Plaza 15 de septiembre, a las 22 hs. habrá desfile de Murgas y comparsas y actuarán Los Quircos, Nepus Cuarteto.

En Saujil se celebrará el “Carnaval de la Familia”, el viernes 21 a las 22 hs. en la Plaza Juna C. Bianchi con la actuación de Las voces del Sol, Facundo Toloza, Comparsa Calchaqui, Comparsa Ohana y un cierre bailable.

Andalgalá

Andalgalá también viene preparando el clima de carnaval desde hace tiempo. Hubo sueltas de pujllays en distintos espacios públicos, bares y lugares de concurrencia y se programaron distintas actividades para este fin de semana largo.

El sábado 22 de febrero será la “Maratón de Carnaval” a partir de las 18 hs en Plaza Luis Lencina de Chaquiago. Para el domingo 23 de febrero a partir de las 17 hs se organizó un Taller y Cata de Dulce de Membrillo, con fogón criollo y feria artesanal en Chaquiago.

El lunes 24 de febrero habrá festejos de carnaval en diferentes puntos de Andalgalá, como se hacía en épocas de antaño, que se generaban puntos de encuentro en tiempo de carnaval. Los lugares donde se desarrollarán serán “Bar Tía Naty” en Malli y “Club Unión Progresista” en cancha del Club ubicada en Huachaschi. En estas celebraciones actuarán Agustín Medina y la Perla chamamecera, Anahí Vásquez, la Comparsa de Huachaschi, Abel Serrano y su banda y Banda Cony.

Y para el martes 25 de febrero está previsto el “Cierre de Carnavales” en el Predio del Festival donde además de las diferentes comparsas y murgas habrá concurso de Pujllays y la actuación del Grupo Kepianco.

Tinogasta

“Viví los Carnavales en Fiambalá” es la propuesta de la Municipalidad de Fiambalá en el Club Racing, que para el sábado 22 tiene previsto topamiento de barrios, presentación y elección del mejor pujllay, mientras que el lunes 24 se realizará la elección de la mejor comparsa local, baile chayero con bandas locales y de La Rioja y finalmente, la quema del pujllay.

Belén

El aroma a albahaca llegará también a Belén, donde el sábado 22 se llevará a cabo el Carnaval de la Diversidad, por las calles de Belén, el domingo 23 la celebración del carnaval será en Huaco Multiespacio con la presentación de Dj Alex.

Los días 23, 24 y 25 llegan los “Carnavales de Antaño – 10 años” en el Camping El Dique, de Belén, desde las 15 horas. El domingo se realizará el desentoerro y el martes la ceremonia de entierro del carnaval. En estos días la comunidad podrá participar de los topamientos, comparsas diaguitas, coronadas y quema del pujllay.

El lunes 24 y martes 25 se llevará a cabo “Belén en los Carnavales” por las calles de la ciudad y el domingo 1 de marzo llega “Carnavales 2020 La yapa”, conuna jornada a pura fiesta en el Camping El Dique de Belén.

Santa María

Santa María ya vivió dos intensas jornadas de carnaval, con los corsos que tuvieron lugar en Fuerte Quemado y Lampacito la semana pasada y se prepara ahora para despedir el carnaval con eventos los días viernes 28 y sábado 29 de febrero.

El viernes 28 se realizarán los tradicionales corsos en Loro Huasi. Allí desde las 21 hs la avenida Labrador se convertirá en corsódromo para recibir a más de 15 agrupaciones de carnaval, desde mascaritas, a murgas, caporales, tinkus y batucadas.

Y el sábado 29 también desde las 21 hs será el gran Cierre de Carnaval, en la avenida 9 de Julio de la ciudad de Santa María con la participación de murgas y comparsas locales además de la presentación de agrupaciones de Salta y Tucumán. Habrá también música en vivo con bandas invitadas.

Antofagasta

Tras la Feria de la Puna, Antofagasta de la Sierra tiene todo listo para vivir el carnaval tradicional con distintas propuestas. Los días 21, 22 y 23 de febrero será el Carnaval Chayero de los Barrios que invita a chayar por las calles de la villa de Antofagasta.

Para el domingo 24 se espera el Festival Carnaval Chayero de la Puna que contará con manifestaciones propias del carnaval puneño como copleros y vidaleros pero también danza y música en vivo.

Por último, el lunes 25 será el Carnaval Chayero de los Niños, que invita a los más chicos a convertirse en protagonistas de esta celebración