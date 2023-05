El diputado provincial Alfredo Marchioli fue muy duro con la presentación del frente

electoral que encabezan los precandidatos a gobernadores Francisco Monti, Flavio

Fama, Rubén Manzi y Hugo Ávila.

“Creo que es una equivocación y un error. No hay posibilidad de que un frente

electoral opositor genere expectativas en la provincia de Catamarca sin la

anuencia de la UCR” manifestó y remarcaó que “la UCR no estuvo ahí, no sé si el

camino que quieren recorrer es ir por fuera del partido, lo desconozco”.

Además, tildó al frente de “poco serio” y dijo que “es poco serio pensar que ese

frente electoral pueda ganar las elecciones. Nosotros hemos conversado con

todos los sectores que han estado ahí, estuvimos con el PRO, Coalición Cívica, el

NEO y Hugo Ávila. Todos coincidíamos que tiene que haber un gran frente

electoral y tienen que estar todos”.

“Esto obstaculiza el trabajo que viene haciendo la orgánica partidaria, de manera

muy prolija, seria y responsable”, concluyó.

La presentación se realizó el vienes pasado en el búnker del PRO y contó con la

presencia de muchos dirigentes opositores, diputados, senadores, concejales y

militantes de toda la provincia.

A pesar de que en su prenstación oficial, insitieron en que cada dirigente puede

tener simpatía y realciones con cualquier candidato al sillón de Rivadavia opositor,

la alianza se encamina cada vez más a cerrar con la fórmula Horacio Rodríguez

Larreta – Gerardo Morales, a la cual se le podría sumar un actor Juan Schiarreti.