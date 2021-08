Amazon Prime Video revela una noticia inesperada para la segunda temporada de “El Señor de los Anillos”

“El Señor de los Anillos” es una de las series más esperadas por los fanáticos de J.R.R. Tolkien y por lo que sabemos hasta ahora parece estar a la altura de sus expectativas.

Hace algunos días, la plataforma de streaming compartió la primera imagen de la adaptación que promete ser la más costosa de todos los tiempos. Pero terminado el rodaje de la primera temporada, la producción acaba de hacer un anuncio inesperado que tiene que ver con la locación de las grabaciones.

Mientras la primera entrega se grabó enteramente en Nueva Zelanda -igual que la trilogía de The Lord of the Rings y The Hobbit-, la segunda no tendrá esa misma suerte y trasladarán la locación de la Tierra Media, decisión que es definitivamente algo inesperado.

Por un lado, porque Nueva Zelanda es una locación que se ajusta perfectamente a la descripción de la Tierra Media de Tolkien, por el otro, porque Amazon hizo una enorme inversión en los sets de filmación para poder dar vida al show.

¿Cuáles son los motivos? En principio, se trata de los elevados costos de producción, y es por eso que la segunda entrega se grabará en el Reino Unido y en otras partes de Europa. Además, otro factor a considerar es el gran impacto que el estricto protocolo de cuarentena de Nueva Zelanda ha tenido en la producción.

La serie de El Señor de los Anillos estará ambientada durante la Segunda Edad, miles de años antes de los acontecimientos descritos en la trilogía de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Su estreno está programado para el 02 de septiembre de 2022 en Amazon Prime Video.

