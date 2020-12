Amber Heard podría ser despedida de ‘Aquaman 2’ por el escándalo mediático con Johnny Depp

La producción ya tiene a la actriz Jodie Comer, quien ha sido elegida como co-protagonista “sustituta”.

El eterno conflicto personal entre Amber Heard y Johnny Depp está perjudicando gravemente la carrera de ambos intérpretes. Si hace un tiempo se supo que el actor fue despedido de “Animales Fantásticos 3”, pese a cobrar su sueldo íntegro, ahora le tocó el turno a la actriz y la recogida de firmas en su contra.

A finales del año pasado, una petición a través de Change.org incitaba a que los espectadores apoyaran una causa para pedir que Heard fuera despedida de “Aquaman 2”.

Aunque en su momento los productores de la cinta hicieron oídos sordos a la petición, ahora Warner Bros. está evaluando despedir a la actriz “si es que fuera necesario”, debido al escándalo mediático con su ex pareja.

Some holiday tea !#JodieComer has met w/ both #Marvel & #DC for roles (#Aquaman2 & #Flashpoint) off #FreeGuy buzz

But #JamesWan wants new Aquaman female lead to be Asian actress

Also #JJAbrams meeting w/ writers re #Superman, but no word if keeping #HenryCavill just yet pic.twitter.com/D8z5AQ7qC2

— Grace Randolph (@GraceRandolph) December 22, 2020