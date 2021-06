Amplían el horario de atención comercial en la ciudad Capital

La Municipalidad de la Capital decidió ampliar a partir de hoy el horario de atención

comercial para locales de cercanía, extendiendo dos horas la apertura de los

negocios, que de esta manera podrán trabajar hasta las 20.

La decisión fue adoptada por el intendente Gustavo Saadi, luego de evaluar la

situación junto con el sector comercial, y analizar el impacto de las restricciones

impuestas por la emergencia sanitaria, tanto en el plano económico y laboral como

en la vida cotidiana de los vecinos.

“Avanzamos en la búsqueda de un equilibrio entre la necesidad de extremar los

cuidados y reducir la circulación para evitar que se extienda la cadena de contagios,

afectando lo menos posible la actividad comercial, y observando también el servicio

que estos comercios de cercanía ofrecen a los vecinos”, destacó el jefe comunal.

Gustavo sostuvo que “mantenemos un diálogo permanente con la Unión Comercial,

ratificamos nuestra voluntad de defender las fuentes de trabajo y de apoyar cada

emprendimiento laboral, y esta ampliación horaria fue recibida positivamente; porque

no afecta la tarea preventiva que se está llevando adelante, pero al mismo tiempo

deja un margen mayor para el trabajo de los locales”.

“Contemplamos también que muchas vecinas y vecinos salen de sus trabajos a las

18, y ya no tienen oportunidad de comprar productos básicos para llevar a sus

hogares, algo que se soluciona con este cambio horario”, concluyó.

El decreto firmado ayer expresa, en referencia a las normas impuestas por Provincia,

que “se establece como una excepción a la restricción de presencialidad a los

comercios minoristas de proximidad, con un horario de 06:00 a 18:00 hs., y este

Departamento Ejecutivo Municipal entiende que, sin desconocer ni desnaturalizar la

norma provincial, dicho horario debe extenderse hasta las 20:00 hs. Ello pues, el

funcionamiento de dichos comercios no significan circulación significativa de las

personas, pues dichos comercios suelen ser atendidos por quienes habitan

inmuebles que son parte del negocio, contiguos o cercanos, y soluciona a los vecinos

en sus provisiones urgentes”. Por lo tanto, en su parte resolutiva establece:

“DISPÓNESE, durante el plazo de vigencia del Decreto provincial 1039/2021, una

ampliación en el horario de funcionamiento de comercios minoristas de proximidad,

hasta las 20:00 horas”.