Para el senador nacional por Catamarca, Guillermo Andrada, el amplio triunfo del

frente oficialista no hizo más que reivindicar el trabajo realizado por la actual

gestión de gobierno desde el 2019. “Raúl Jalil es programa, previsibilidad y

gestión, y la gente votó eso.

Catamarca es una de las provincias que mejor gestionó la época pospandemia

gracias a las políticas claras del Gobernador en minería, turismo, obra pública,

industria, entre otras áreas”, dijo.

Con base en la diferencias porcentuales, el legislador nacional oficialista remarcó

que “los catamarqueños y catamarqueñas tienen en claro el modelo de gobierno

que quieren para su país en el futuro: el que represente la gestión y planificación

de Raúl y no la improvisación de Milei”. “Para que quede claro, Milei no da ningún

mensaje a los catamarqueños, es al revés, Catamarca le enseña al país cómo es

el mensaje y la fórmula para competir contra los extremismos y desvaríos de

Milei”.

Andrada también remarcó el trabajo que se viene realizando en el plano de

generación de empleo registrado junto al sector privado y que ha posicionado a

Catamarca al frente del ranking porcentual de generación de empleo a nivel país.

“Catamarca es la mejor muestra de gestión para el país y señales de eso la dan,

por ejemplo, los referentes del sector industrial que estuvieron en Catamarca y

elogiaron el modelo de inclusión laboral que lleva adelante nuestra provincia”,

resaltó.