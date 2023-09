La modificación de la Ley de Alquileres que tuvo media sanción en la Cámara de

Diputados llegó al Senado y el legislador Guillermo Andrada no apoyó la moción y

manifestó que dar el visto bueno a esta iniciativa “no es el remedio”.

En diálogo con “El Café de las 8”, el senador planteó que “el problema es que la

ley que se había aprobado no conformó a nadie y en este escenario inflacionario

trajo muchos problemas”. “Hay cerca de 9 millones de inquilinos que están en una

situación crítica. A fin de año, se van a vencer más de 120 mil contratos y se ha

restringido la oferta de viviendas. Sobre eso hay que tomar una decisión. Aprobar

esa media sanción para que sea ley no es un remedio”.

“Creemos que no dejando pasar tanto el tiempo, tenemos que analizar lo que dicen los propietarios, las Cámaras, los inquilinos y sacar algo que sirva. Lo que dice la ley anterior son 3 años y se tiene que actualizar de forma anual y con la inflación actual el propietario se siente perjudicado. Pero también al restringirse la oferta, tampoco hay viviendas y los inquilinos que están buscando están pagando

precios exorbitantes”, continuó.

“Hay que buscar la forma de darle una solución a la parte más desprotegida: como

Estado, tenés que cuidar a los más desprotegidos. No es lo mismo una persona

que tiene dos viviendas para alquilar que muchas y la necesita para inversión, a

diferencia de grandes fideicomisos que tienen 50 o 60 departamentos, que

especulan con el alquiler”.

Pliegos para la designación de jueces

Andrada, además, se refirió a que hay numerosos pliegos en la cámara alta que

Juntos por el Cambio no quiere discutir y los cruzó aludiendo a sus pedidos de

mayor justicia.