Anne Hathaway también ofrece disculpas a las personas con discapacidad tras polémica con “Las Brujas”

“Lamento haber decepcionado a sus familias”, señaló la actriz, quien protagoniza la nueva adaptación del libro de Roald Dahl.

Era uno de los estrenos más esperados del año, pero finalmente se convirtió en toda una polémica. “Las Brujas”, la cinta de Robert Zemeckis basada en la novela homónima de Roald Dahl protagonizada por Anne Hathaway, ha suscitado numerosas críticas por las personas con discapacidad.

Concretamente, la nueva adaptación del libro muestra a las brujas con solo tres dedos en las manos y esto no ha gustado nada, pues se ha señalado que se muestra la discapacidad con una connotación negativa asociada a la maldad de los personajes.

Por este motivo, se lanzó en Twitter la campaña #NotaWitch, con la que personas con discapacidad de todo el mundo, incluidas las atletas paralímpicas británicas Claire Cashmore y Amy Marren, tratan de visibilizar la falta total o parcial de las extremidades o la enfermedad conocida como electrodatilia, consigna The Huffington Post.

Enough children stare and are scared of me because of my scars and hand without the new #TheWitchesMovie portraying disabilities to be scary too… it’s 2020!! So much for equality SHAME @WarnerBrosUK #NotAWitch #LimbDifference pic.twitter.com/83QZjmya5N

— Catrin Pugh (@CatrinPugh) November 3, 2020