Anticipan que la Liga de Gobernadores insistirá con la suspensión de las PASO

El cronograma de la Cámara Electoral Nacional poniendo fecha a las PASO implicará

que la liga de gobernadores del norte grande le reitere al presidente Alberto

Fernández este viernes en Catamarca la necesidad de suspender excepcionalmente

esta elección de candidatos. Así lo contempló el propio ministro de Gobierno, Jorge

Moreno.

El titular de la cartera política recordó en diálogo con Catamarca a Diario cuál es la

postura del gobernador y por ende, de la Provincia, sobre las PASO. “El mandatario

se expresó en varias oportunidades, él cree que no es conveniente sobre todo con

las proyecciones que hay de una segunda ola de Covid-19, la mutación del virus, con

un efecto contagioso más rápido”, dijo.

En este orden de ideas, señaló que “la posición de la provincia es muy clara, en esta

situación extraordinaria no habría que tener PASO para evitar la sucesión de

elecciones y lo que eso conlleva en relación a la posibilidad de contagios”.

No obstante, subrayó que “de todos modos estamos atados a lo que decida Nación”.

Sobre este eje, indicó que “por supuesto va a tener que ver con el Congreso, quien

va tomar la decisión definitiva de esto, está facultado para suspender las PASO a

través de una ley”. “En nuestro caso también, con la Legislatura provincial”, acotó el

funcionario para reiterar que “será cuestión de esperar”.

Se le consultó al ministro si este viernes los mandatarios de la Liga de Gobernadores

le plantearán a Fernández el tema de la suspensión de los comicios para elegir

candidatos. “Así es, será materia de conversación nuevamente con el Presidente”,

respondió Moreno para recordar que “cada vez que se han reunido en el Norte los

gobernadores manifestaron la necesidad de la suspensión de las PASO”.

La postura de que no se realicen las Primarias este año tiene dos vertientes, ambas

concatenadas con el coronavirus. Por un lado, la cuestión financiera, entendiendo

que los recursos se pueden destinar a otros fines. Por el otro, el no tomar riesgos de

que la gente salga masivamente a la calle y se junte en las escuelas para emitir su

voto.

Por lo pronto, algunos medios mencionan que el gobernador correntino Gustavo

Valdés será uno de los encargados de volver a la carga con el planteo junto a su

colega correligionario jujeño, Gerardo Morales. Ambos entienden que hay tiempo

material para avanzar con una reforma al sistema electoral.