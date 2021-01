Aparecen en Roma cientos de pájaros muertos tras los festejos de Año Nuevo

Los habitantes de la capital italiana se toparon con escalofriantes imágenes en los primeros días de 2021.

Los habitantes de Roma se sorprendieron en las primeras horas de 2021 al percatarse que en las calles del centro de la capital italiana había cientos de pájaros muertos.

El escenario de mortandad se debió a los fuegos artificiales que se lanzaron como parte de los festejos de Año Nuevo, lo que fue denunciado por usuarios que publicaron fotos y videos en las redes sociales.

These are streets of Roma. Dead birds after the fireworks. This is happening everywhere.

We need to fight dummies who a re using fireworks!!!!! For animals

— DéaCanedo (@DeaCanedo) January 3, 2021