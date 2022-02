Se grabó en Chicago en febrero de 1986 para el día de San Valentín . La mezcla inédita del difunto DJ Frankie Knuckles (padre del House) ha sido publicada en Soundcloud:

El mix dura más de una hora y en su Soundcloud, la imagen muestra la portada original, que revela que se tituló ‘Valentine Session’ y se grabó en COD 1201 W. Devon Ave para PG Ltd. El set se ha compartido a partir del archivo del productor discográfico y DJ de Chicago Braxton Holmes. Los tracks que contiene van desde la música disco hasta las primeras joyas del house de Chicago.

A principios de este año, el 67º cumpleaños de Knuckles se conmemoró con el lanzamiento de un tema de Director’s Cut, el proyecto que formó con su colaborador de estudio durante mucho tiempo, Eric Kupper. Knuckles falleció a los 59 años en 2014 y, en el momento de su muerte, el duo estaba trabajando en un álbum conceptual para la cantante estadounidense Inaya Day. El tema “Right Now”, que acaba de publicarse, pertenece a ese disco sin terminar y cuenta con la participación de Inaya Day y Robin S.

El año pasado, el tema inédito “I Want The Love Of My Own” fue revelado con motivo del Día de Frankie Knuckles, una celebración anual del “Padre del House”. La canción se descubrió en un reproductor de cintas de carrete en la sede de Chicago del sello DJ International, y se cree que data de algunas de las primeras sesiones de estudio de Knuckles en la década de 1980.

A principios de 2021, algunas de las remezclas inéditas de Knuckles se prensaron en vinilo y miles de discos de su colección personal se expusieron en una galería de arte de Nueva York. En 2020 se publicó un single póstumo llamado ‘Carefree (I Am A Star)’, en el que la leyenda del house fallecida participaba tanto en la producción como en la voz.

The post APARECIÓ EL AUDIO DE UN SET INÉDITO DEL DJ FRANKIE KNUCKLES. first appeared on Metro 95.1.