La hermana del niño apuntó contra la madre y el padrastro.

Maite Villegas Marcuzzi, hermana del menor que había desaparecido en la Localidad de Nueva Coneta, confirmó para El Esquiú.com, que el niño se comunicó con ella y que se encuentran juntos en la provincia de San Juan.

En una publicación en la red social Facebook, Maite denuncia a la madre y al padrastro de violentar al menor.

La publicación completa

“Esta soy yo, Maite Villegas Marcuzzi, junto a mi hermano Máximo Villegas Marcuzzi quien está ” desaparecido ” desde ayer en la provincia de Catamarca dónde vivía con GABRIELA DEL VALLE MARCUZZI (nuestra mamá) y su pareja RICARDO ARIEL IRISARRI. Yo me vine a San Juan a vivir con mi papa hace dos años, luego de aguantar violencia y abusos de parte de ambos. El día de ayer mi hermanito se puso en contacto conmigo luego de 2 AÑOS que me privaron la comunicación con el para decirme que si podía venir a vivir conmigo ya que estaba cansado de que mi mamá y su pareja lo golpeen. Al vernos entro en un llanto donde nos contó de veces que lo ataron a una silla para golpearlo, le pegaron con mangueras y luego lo hicieron bañar con sal para evitar las marcas. Junto a esto de muchas ocasiones en las que Ariel lo golpeaba gravemente y sin razón alguna y mi mamá solo se le quedaba viendo y no lo defendía. En San Juan mediante la oficina de violencia familiar y un grupo de médicos legistas constataron médicamente los golpes y cicatrices que mi hermanito tiene en su cuerpo. Intentamos pedir ayuda muchas veces a la policía tanto de Miraflores cómo de Nueva Conecta y se nos reían en la cara. Ella es una mujer tan inestable psicológicamente que cree tener una conexión con “entidades” y se dedica a realizar trabajos de Umbanda y curaciones junto a su pareja. Llegó al punto de INVENTAR que ella habría perdido a un bebé que era hermanito nuestro el cual sus mismos familiares nos pusieron en conocimiento de que esto NO ES VERDAD.

Decidimos con mi hermano hacer este descargo para que sepan la verdadera historia ya que mi “mamá” (si es que así se merece ser llamada la lacra esta) se especializa en victimizarce de todo. Ella junto a su pareja deberían estar presos tanto por violencia, abusos físicos y psicológicos no solo con nosotros. Pedimos que dejen de ayudar a estas personas que abusaron de nosotros durante tanto tiempo y se aplique una justicia social. Por favor, queremos vivir tranquilos”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ooPW8wxPW76xDsnkcZrA4CLTjhhMMMo5vK3znRMHoZfeLZamFHiEopC5JQUweReil&id=100057641257959

Fuente: El Chasqui Digital

La entrada Apareció el menor que era buscado en Nueva Coneta se publicó primero en Catamarca Provincia.