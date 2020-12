Apareció en California un tercer monolito al estilo Space Oddity, tras desaparecer los anteriores

Las cosas se están volviendo cada vez más raras… o decepcionantes. El 23 de noviembre, se descubrió un extraño monolito de metal en el desierto de Utah, que desapareció misteriosamente una semana después. Poco después, se encontró una estructura de tres lados casi idéntica en Rumania, y esta también desapareció. Ahora, un tercer monolito se materializó en California, lo que significa: o es hora de dar la bienvenida a nuestros nuevos señores interestelares o el mundo entero pondrá los ojos en blanco al unísono cuando quien esté detrás de esto revele lo que quieren que compremos.

Como informa The Atascadero News, esta última escultura brillante fue vista la mañana del miércoles 2 de diciembre, en lo alto de Pine Mountain en Atascadero, California. Al igual que los demás, mide unos 3 metros y presenta una base triangular con tres lados metálicos reflectantes. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cuándo? ¿Y está anunciando una película, un videojuego o un proyecto de vanidad artística? ¡Nadie sabe!

Bueno, no todo es tan cinematográfico porque el fotógrafo Michael James Newlands captó a un grupo de hombres quitando la columna en Utah el viernes pasado, y los citó diciendo: “no dejes rastro”.

Reflexión: ¿Por qué nadie filtró detalles de la operación en Internet? dado que los humanos son terribles para guardar secretos… Lo cierto es que lo que pareció iniciarse como una oda a la ciencia ficción de Kubrick hoy parece que será el anuncio de una nueva serie o bien que nos quieren vender algún producto… Aunque si optás por la de los extraterrestres, te bancamos.

BREAKING NEWS

There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!!

(Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY

— Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020