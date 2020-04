Apareció un exdiputado amenzando a varias autoridades

El exdiputado provincial Gustavo “Baby” Noboriguchi (mandato cumplido) reapareció

en la escena política local con una dura amenaza sobre la titular de la cámara de

Diputados, Cecilia Guerrero.

Lo hizo mediante un audio que circuló por las redes sociales y fue reproducido por

varias emisoras. En el mismo, señala que está enterado de la eventualidad de

posibles despidos en la Legislatura y que, junto a otra gente, no lo va a permitir.

El ataque, si bien se centró en la figura de Guerrero, a quien le aclara “conmigo no

van a joder”, “si quieres correrla a mi hija, correla”, “a ninguno le tengo miedo” o “si

hay que hacer un piquete voy a ser el primer en estar”, Noboriguchi describe “un

triángulo” que acciona contra los empleados legislativos e incluye al gobernador de la

provincia Raúl Jalil y a la diputada nacional Lucía Corpacci, a quienes trata con

términos agraviantes, impropios de alguien que ejerció como legislador provincial.

También ingresa en el terreno de la política anhelando que “esta mierda del

kirchnerismo no gane más”.

Noboriguchi, cabe destacarlo, fue diputado provincial por el Frente de la Victoria por

siete meses, desde mayo a diciembre de 2017. Fue en realidad candidato a diputado

suplente en las elecciones del 2015. Reemplazó a Nicolás “Nico” Verón cuando éste

se aprestaba a cumplir su mandato de cuatro años y, durante la administración de

Raúl Jalil, fue designado en un cargo municipal.

Su actuación legislativa fue prácticamente nula porque en 2017, a raíz de las

elecciones de octubre de aquel año, se registró escasa actividad en la Legislatura.

En otro de los tramos de su audio, aparte de amenazar claramente a Guerrero,

prometió realizar gravísimas denuncias si se confirman sus temores de eventuales

despidos.