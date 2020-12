Apareció un tercer monolito misterioso… ahora en California

Se suma a los hallados en el desierto de Utah y en la ciudad de Piatra Neamt en Rumania.

Hasta el momento nadie sabe quién los puso y qué objetivo tienen los misteriosos monolitos que han aparecido en diversas partes del mundo.

El primero fue hallado el 18 de noviembre en el desierto de Utah. “Eso ha sido lo más extraño que he encontrado en todos mis años de vuelo”, dijo el piloto Bret Hutchings, uno de los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Estados Unidos que se topó con el extraño objeto.

Según Hutchings, el extraño monolito de metal plateado brillante tiene entre 3 y 3,5 metros de altura y no parece que hubiera caído al suelo al azar, sino que parecía que había sido plantado.

Hace un par de días se supo de otro monolito de similares características que apareció a pocos metros de la Fortaleza Petrodava Daciana, en la ciudad rumana de Piatra Neamt, según informaba Daily Mail.

“Hemos empezado a investigar la extraña aparición del monolito. Está en una propiedad privada, pero aún no sabemos quién es el dueño del monumento. Está en un área protegida en un sitio arqueológico”, dijo Josanu, funcionaria de Cultura y Patrimonio de Neamt.

Ahora apareció un tercer monolito en las inmediaciones de Pine Mountain en Atascadero, en California, Estados Unidos.

