Ante los casos confirmados de dengue en nuestra provincia, se mantiene la

vigilancia epidemiológica ante casos sospechosos.

Al respecto, Claudia Espeche, directora provincial de Epidemiología, en diálogo

con Radio Nacional, comentó: “Como es de público conocimiento, tuvimos el

primer caso sin antecedente de viaje. Este caso se dio en la ciudad Capital, en el

barrio La Tablada. Actualmente tenemos tres casos confirmados. De los tres casos

confirmados que corresponden a nuestra provincia, dos tienen antecedente de

viaje y el último sin antecedentes.

Detectan el segundo caso importado de dengue

”De momento tienen geolocalizaciones bastante dispersas. El primer caso

detectado fue en Valle Viejo, tenemos otro en la localidad de Icaño y el último

caso de la ciudad Capital. Se había informado en su momento un primer caso que

en realidad solamente fue una detección a partir de nuestro equipo de salud, pero

el caso corresponde a Frías, porque todo el periodo de transmisibilidad y los días

previos al inicio de síntomas estuvo en esa localidad, por eso tenemos solo

contabilizados tres casos en la provincia actualmente”, aseguró.

Asimismo, Espeche comentó: “Se está fortaleciendo la sospecha clínica, que es

fundamental, y las medidas preventivas se vienen sosteniendo durante todo el

año. Sospecha clínica se refiere a que la persona tiene que tener los síntomas,

como fiebre, dolor corporal, también si tiene antecedentes de viaje a zonas donde

sabemos que hay dengue. Eso debería motivar la consulta inmediata a un centro

de salud en donde el médico tiene que sospechar de esta patología.

”Hay muchas enfermedades que se cursan con un síndrome febril. Entonces, lo

que estamos haciendo desde Epidemiología es capacitar al profesional, al equipo

de salud para tenga en cuenta dentro de esos posibles diagnósticos al dengue.

Eso es fortalecer la sospecha clínica, pensar en dengue cuando viene un paciente

con un síndrome febril a consultar”, indicó.

En esa línea, la directora de Epidemiología agregó que “apenas se sospecha de

un caso de dengue, se empiezan a hacer los controles focales, sin importar si es

positivo o no, con eliminación de criaderos, búsqueda de febriles en el perímetro

del domicilio donde se entiende que fue el sitio de contagio”.

“Luego, cuando se confirma el caso, obviamente que desde la sospecha este

paciente es tratado por dengue y se hace el aislamiento. Se debe evitar que lo

pique un mosquito, se hace la evaluación de la familia para ver si también tiene

síntomas, así como de todo el perímetro”, detalló.

Además, dijo que “al ser una enfermedad vectorial, en donde el vector puede

movilizarse en un radio de 100 metros a la redonda de ese domicilio, por eso es

que se abarca mucho más allá la búsqueda de pacientes febriles”. “Por eso el

trabajo es articulado y hay equipos tan grandes para hacer estos trabajos y

monitoreos. Y una vez confirmado el caso, se hacen actividades de bloqueo, como

la fumigación”.

“Hay que saber que no es fumigar por fumigar, porque puede suceder que con

estos productos químicos que se utilizan para hacer la fumigación el mosquito se

empiece a hacer resistente, es decir que después lo usemos y no tenga efecto.

Por eso uno es tan medido con lo que es la actividad de fumigación”, subrayó.

También indicó que “es muy importante el tema del control de los criaderos de

mosquitos, eliminar todo recipiente de agua donde pueda el mosquito dejar los

huevos que después se transforman en larva y producen más cantidad de

mosquitos”.

Casos sospechosos

Sobre la existencia de casos sospechosos de dengue en nuestra provincia,

Espeche señaló que “actualmente los hay y que haya casos sospechosos no es

malo, justamente se trata de sensibilizar la sospecha: si tengo casos de febriles y

tienen antecedentes de viaje y cumplen una de las definiciones de casos de

dengue, se activan todos los protocolos. La gran mayoría se vienen descartando

de estos casos sospechosos que surgen, pero es bueno que esté la sospecha

porque nos permite sensibilizar la detección de los positivos”.

“De momento no hay un nuevo confirmado, estamos en una situación controlada,

pero es muy importante ser activos en estos de la eliminación de los criaderos”,

apuntó finalmente la directora provincial de Epidemiología.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes

Aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de

dengue y luego pica a otras personas, les transmite esta enfermedad.

El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de

una persona a otra, ni a través de objetos.