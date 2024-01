App impulsada por la IA pretende revolucionar el estudio de la Biblia

Una nueva aplicación bíblica con inteligencia artificial pretende revolucionar el estudio de la Biblia. 12 de enero de 2024 CBN News. Una nueva aplicación bíblica impulsada por inteligencia artificial pretende revolucionar el modo en que las personas se acercan a la Biblia ofreciéndoles una experiencia más personalizada al leer las Escrituras.

Insight Bible ha sido diseñada para ayudar a los usuarios a profundizar en su camino de fe y, en última instancia, introducir una nueva ola de tecnología en la lectura tradicional de la Biblia.”Insight Bible cambiará su juego espiritual para el estudio de la Biblia y el crecimiento espiritual”, dijo Tiatun, fundador de Insight Bible. “Insight Bible va más allá del compromiso estático. La aplicación evoluciona contigo, utilizando Machine Learning para personalizar tu viaje bíblico. A medida que interactúas con la aplicación, se adapta a tus preferencias y patrones de estudio, proporcionando una experiencia verdaderamente personalizada”, continuó.

La característica más exclusiva de la aplicación es el Pastor IA, un asistente bíblico digital que aclara las escrituras clave y responde a las preguntas de la vida. “Si te preguntas el significado de un pasaje o el contexto histórico de un versículo, nuestro Pastor IA – Asistente de Estudio te ofrece explicaciones detalladas que mejoran tu comprensión. Esta función es especialmente valiosa para quienes buscan una comprensión más profunda de las enseñanzas bíblicas”, explica Tiatun.

Sin embargo, muchos cristianos pueden mostrarse recelosos ante una Biblia con inteligencia artificial. Como informó CBN Digital, algunos expertos advierten que la inteligencia artificial en otros contextos podría convertirse en la “mayor arma contra la fe, contra la verdad, contra la religión”.El autor Jeff Kinley cree que la IA podría disminuir el propósito y el valor humanos.

“Obviamente, una de las mayores preocupaciones es que sustituya a la inteligencia humana”, dijo Kinley. “Estamos avanzando como sociedad hacia la sustitución de la humanidad de todas las formas posibles: sustituyendo el trabajo humano, el pensamiento humano, la escritura humana, intentando dejar a la humanidad al margen de la narrativa”.

El apologista cristiano Alex McFarland dijo que todo se reduce a quién programa los sistemas y cómo se utilizan.”En general, la tecnología es amoral”, afirma. “Los ordenadores no son necesariamente buenos o malos, pero (es) lo que se hace con ellos lo que plantea cuestiones morales”. Tiatun comparte que su objetivo es sincero, hacer que el Evangelio sea accesible a una generación más impulsada por la tecnología.

“La inspiración para esta aplicación surgió al darme cuenta que la gente hoy en día, especialmente la generación más joven, no asiste tanto a la Iglesia y no tiene un pastor con ellos en todo momento para responder y explicar las escrituras de una manera detallada que puedan entender, pero sus teléfonos son sus compañeros constantes”, dijo. “Pensamos, ¿por qué no poner la Biblia en el teléfono? Llevemos la Biblia a la persona en lugar de la persona a la Biblia”.

Aunque la aplicación está disponible en iOS y Google Play Store, Tiatun ha puesto en marcha un kickstarter para añadir más traducciones de la Biblia a la aplicación. Hasta ahora, los usuarios pueden leer la versión Reina Valera de la Biblia, escribir notas personales, hacer preguntas sobre versículos y escrituras, usar devocionales diarios y discutir el significado de la Biblia con su asistente personal de estudio.”Tanto si eres un experto con temas de la Biblia como si acabas de iniciar tu exploración, Insight Bible está aquí para guiarte en una aventura transformadora, conectando los corazones con la Palabra”, dijo Tiatun.

Fuente: Airevision – Catamarca Es Noticia