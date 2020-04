Aprendé animación con los cursos gratuitos de Pixar sin moverte de tu casa

¿Ya no sabes como entretenerte en la cuarentena? Siempre es un buen momento para aprender algo nuevo, y mejor si podes hacerlo sin moverte de tu casa. Aprovechá para aprender animación con los mejores: Pixar ofrece cursos completamente gratis sobre las nociones básicas de esta actividad.

Pixar In A Box es una plataforma gratuita del estudio donde podes aprender y poner en práctica las técnicas básicas que ellos mismos utilizan para hacer sus increíbles películas. En la plataforma, que tienen en conjunto con Khan Academy, hay tutoriales acompañados del detrás de escena de las producciones de la compañía.

Lo mejor es que estos videos están destinados a un público principiante y son accesibles para todos.

Looking for something fun to do today?

Let us introduce you to Pixar in a Box, our handy online tool that teaches animation through math, science, and art. Visit https://t.co/I3IPRXNBtl to learn more! pic.twitter.com/UUR67yQ7xt

— Pixar (@Pixar) March 26, 2020