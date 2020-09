Aprobaron un emoji que representa la “angustia del 2020” por la pandemia

El Consorcio Unicode, responsable de la estandarización de los caracteres y emoticones que se usan en las plataformas digitales, mostró un adelanto de los emojis que llegarán en 2021.

Entre las nuevas figuras que se sumarán tanto en los celulares con sistema operativo iOS como Android podremos encontrar emojis que buscan ampliar la diversidad cultural para expresar ideas y sentimientos sin necesidad de usar palabras.

Entre ellos, hay un corazón en llamas, otro vendado, un emoji con ojos en espiral en señal de confusión y un emoji con expresión de agotamiento. Este último fue creado en relación al impacto de la pandemia del coronavirus en el mundo.

Podés verlos acá

Have no fear, new #emoji will be here (Soon. Well, soonish. Widely available in 2021) → https://t.co/WcsayalyDB pic.twitter.com/yWGtXgCNBd

— The Unicode Consortium (@unicode) September 18, 2020