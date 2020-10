Aprueban la ley contra el acoso callejero

Ayer, en el trascurso de la vigésima sesión ordinaria de la cámara de Diputados de la

provincia, obtuvo sanción definitiva la iniciativa presentada por el legislador del Frente

de Todos Juan Denett, la cual regula el acoso sexual callejero como una

contravención en el Código de Faltas catamarqueño.

En concreto, la nueva ley reprime con multas y días de arresto a quienes en lugares

públicos o privados de acceso público realicen comentarios sexuales, directos o

indirectos al cuerpo, fotografías y grabaciones no consentidas, contacto físico

indebido o no consentido, persecución o arrinconamiento, masturbación o

exhibicionismo, gestos obscenos u otras expresiones.

En alusión a esto, el diputado Juan Denett expresó: “El acoso sexual callejero es la

forma más naturalizada de violencia hacia las mujeres, son preceptos patriarcales

que tenemos que deconstruir. Se habla comúnmente de piropos y a las cosas hay

que llamarlas por su nombre, los piropos no existen, es acoso sexual callejero”.

En el mismo sentido, el joven legislador agregó: “Lamentablemente tenemos una

sociedad patriarcal, tenemos que romper con estos preceptos culturales, cortar con

las masculinidades hegemónicas, trabajar fuertemente en la educación y la

sensibilización”.

Finalmente, Denett sentenció: “Estoy orgulloso que como cuerpo legislativo, tanto

Diputados como Senadores hemos podido trabajar mancomunadamente para brindar

una herramienta más a la lucha contra el flagelo que viven diariamente las mujeres y

las disidencias sexuales. Es nuestro deber como representantes aportar todo lo que

esté a nuestro alcance para que se produzca un verdadero cambio cultural y social”.