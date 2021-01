Apuñalo a su expareja y se dio a la fuga

Poco antes de la medianoche de ayer, una violenta situación se registró en el barrio El Churqui, en la localidad de Los Altos, Santa Rosa. Una joven mujer de 24 años resultó herida. Dada esta situación, fue trasladada en grave estado hasta el Hospital San Juan Bautista.

De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, la joven había tenido una discusión con su expareja. El presunto violento la habría atacado con un arma de blanca en varias partes del cuerpo y luego se dio a la fuga. Mientras la joven era asistida en el centro de salud de referencia en la provincia, se ordenó un amplio dispositivo policial para dar el con paradero del sospechoso. En un primer momento, se había indicado que el hombre habría escapado al monte, dado que conoce la zona con precisión. La fiscal de Instrucción en feria Yésica Andrea Miranda partió con una comitiva desde la Capital hasta Los Altos. Allí se efectuaron allanamientos en Alijilán y en zona aledañas.

Finalmente, en horas de la tarde, el sospechoso fue hallado, en el barrio El Churqui. Tras la captura, fue trasladado a la Capital. Se estima que en las próximas horas, será indagado por la representante del Ministerio Público Fiscal.

Testimonios

Una vez conocido este hecho de violencia de género, la familia de la joven se expresó y contó algunos detalles. Francisco, un tío, contó que su sobrina “recibió un puntazo en la frente, en el ojo y dos más en la espalda”.

El hombre recordó que había estado en la casa de su sobrina hasta las 22. Cuando salía, apareció la expareja de ella. Según el hombre, el sospechoso le dijo que “le llevaba un regalito”, pero, en realidad, “entró con un cuchillo”.

De acuerdo con su relato, el hombre “le rompió la puerta que estaba asegurada con rejas, la agarró del cabello y comenzó a atacarla. Le dio el primer puntazo en la pierna”.

Esta no habría sido la primera agresión. En una oportunidad anterior, el sospechoso había ido a la casa de su expareja para “llevar una cosa que necesitaba”. La agresión había comenzado con una amenaza de muerte o continuó con una golpiza. “Yo la quise defender, pero él me golpeó y me tiró una silla”, recordó.

Por su parte, la hermana de la joven víctima aseguró que ya hay tres denuncias en contra de este sospechoso, pero éstas no habrían prosperado. “Yo temía por la vida de mi hermana. Siempre le pegaba, él llegó y decidió matarla”.

Defensa

Por su parte, Carlos Uslenghi Figueroa, abogado defensor del acusado de este hecho de violencia, adelantó que su defendido es un hombre que “quedó con fobia”, tras haber estado privado de la libertad durante un año, por crimen por el que finalmente fue absuelto.

Al mismo tiempo, aseguró que existe un contexto de violencia y que la víctima es su defendido.

El letrado indicó que hay dos hechos, en los que su cliente fue agredido con elementos contundes. Por ello, requirió asistencia en el Hospital de Los Altos y asentó una exposición, cuando correspondía una denuncia.

Además, según su versión, su defendido se presentó voluntaria y espontáneamente. El abogado indicó que se realizaron allanamientos y se tomaron los primeros testimonios. “Él estaba en la casa de la madre. Se retiró y se quedó ahí. Estaba shockeado”, contó.