Arnold Schwarzenegger inentó mostrar su rutina de entrenamiento pero su burro se robó toda la atención

A Arnold Schwarzenegger pareciera que no le pasan los años. El actor hace un duro entrenamiento físico para mantener su musculosa figura, aún a sus 72 años. Recientemente, el ex físico culturista intentó mostrar una de sus rutinas, pero su burro se robó toda la atención.

Aunque el actor reveló el increíble gimnasio que tiene dentro de su casa en Los Ángeles, todas las miradas fueron para su tierna mascota: el pequeño burro Lulu con el que Arnold suele pasar gran parte de su día. ¡Incluso cuando quiere hacer un poco de ejercicio!

Esta no es la primera vez que vemos a Lulu compartiendo un momento divertido junto a su dueño. Cuando empezaba la cuarentena, el actor compartió un divertido video junto a sus mascotas, recordándonos que nos quedemos en casa “lo más posible”.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB

— Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020