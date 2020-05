Arnold Schwarzenegger recordó el día que estuvo al borde de la muerte

Arnold Schwarzenegger uso sus redes sociales para dar un mensaje de aliento a todos los estudiantes que están graduándose mediante videollamadas. “Este virus no será el último obstáculo que tengan que superar en la vida”, dijo el actor en un video y aprovechó para contar el día que vivió una experiencia cercana a la muerte.

Schwarzenegger contó que hace dos años, mientras se preparaba para iniciar el rodaje de Terminator: Destino oculto, la sexta entrega de la saga, fue a hacerse un chequeo médico y el doctor le dijo que tenía que someterse a una operación para cambiar una válvula del corazón.

Aunque al principio no quería operarse, por la cercanía con el inicio del rodaje, terminó accediendo porque le aseguraron que sería una cirugía simple y que rápidamente estaría listo para seguir con su rutina de ejercicios. Sin embargo, la intervención que debía durar cuatro horas, terminó durando 16.

“Me dijeron que se había producido una complicación y me tuvieron que hacer una intervención de emergencia. Me contaron que rompieron el muro del corazón y que había una hemorragia interna, así que podría haber muerto si no me hubieran abierto el esternón para operarme a corazón abierto”, relató el actor de 72 años.

“Durante mi recuperación, empecé poco a poco a declarar victorias. Tras dar mis primeros 500 pasos con el andador, declaré una victoria; cuando recuperé el apetito, declaré otra”, afirmó el artista, cuyo objetivo era recuperarse para poder rodar Terminator.

Con esta anécdota, Schwarzenegger quiso transmitirle a los estudiantes el mensaje de que es importante tener una visión clara de lo que uno desea para superar todos los obstáculos.