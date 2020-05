Arrestan a madre violenta por golpear a sus hijas de 7 años y 11 meses

Vecinos de un barrio ubicado en la zona sur de la ciudad Capital, denunciaron en

horas de la tarde del lunes que en el interior de un domicilio se producía una grave

escena de violencia familiar, protagonizada por una joven madre que presuntamente

agredía a sus hijas pequeñas. Al intervenir el personal policial, la joven trató de

escapar y al no conseguirlo, comenzó a convulsionar, pero el SAME constató que se

trataba de convulsiones fingidas.

Un lamentable hecho de violencia que involucró a dos niñas, una de 7 años y otra de

apenas 11 meses, se registró cerca de las 16.30 en el Loteo Parque Sur, cuando por

denuncias de vecinos que habrían escuchado fuertes gritos, se apersonaron

efectivos de la comisaría Décima Primera.

En primer término, los uniformados se entrevistaron con vecinos de la zona, quienes

manifestaron que en el interior del domicilio, una mujer aparentemente agredía

físicamente a sus hijas menores de edad.

Al intentar entrevistarse con esta persona, una joven mujer de 22 años, ésta habría

intentado darse a la fuga ingresando a una vivienda colindante.

Luego, al asumir que no podría esquivar el requerimiento de las fuerzas de seguridad

y el personal policial interviniente se disponía a aprehenderla, cayó al suelo,

presuntamente, víctima de fuertes convulsiones.

De inmediato, los policías solicitaron la presencia de profesionales médicos del

SAME, quienes constataron que la mujer habría simulado esta condición, ya que se

encontraba en buen estado de salud.

También cabe señalar que durante el procedimiento, la ahora aprehendida amenazó

con incendiar las viviendas de sus vecinos, por lo que fue trasladada a la Comisaría

del Menor y la Mujer, donde quedó alojada.

A su vez, las pequeñas quedaron a cargo de su progenitor, un hombre de 35 años.

Finalmente, se invitó al padre de las niñas y a los damnificados a radicar las

denuncias penales correspondientes en el Precinto Judicial N° 9, donde se labran las

actuaciones de rigor.