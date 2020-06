Arrestaron a Danny Masterson, protagonista de That’s 70’s Show: tiene tres denuncias de violación

El actor Danny Masterson, mejor conocido por su trabajo en la sitcom That ’70s Show junto a Ashton Kutcher, está acusado de tres cargos de violación que se remontan a principios de la década de 2000.

Los cargos se presentan al final de una investigación de tres años y se relacionan con tres incidentes separados que ocurrieron entre 2001 y 2003. Danny Masterson fue arrestado ayer miércoles 17 de junio a la mañana, según informa ABC News.

Se alega que violó a una mujer de 23 años en 2001, una mujer de 28 años en abril de 2003 y una mujer de 23 años en algún momento entre octubre y diciembre de 2003. El abogado de Masterson, Tom Mesereau, mantiene la inocencia de su cliente. “Confiamos en que será exonerado cuando finalmente salgan a la luz todas las pruebas y los testigos tengan la oportunidad de testificar”, dijo Mesereau en un comunicado. “Obviamente, el señor Masterson y su esposa están completamente conmocionados al considerar que estas acusaciones de hace casi 20 años están dando lugar de repente a la presentación de cargos, pero ellos y su familia se sienten cómodos al saber que, en última instancia, la verdad saldrá a la luz”.

“Las personas que conocen al señor Masterson conocen su carácter y saben que las acusaciones son falsas”. En 2017, NME informó que la Iglesia de Scientology supuestamente había encubierto acusaciones contra Masterson, quien es un cienciólogo practicante. Según The Hollywood Reporter, cuatro mujeres que presentaron una demanda contra Masterson y la Iglesia en 2019 fueron “acosadas y hostigadas” por hacerlo. Masterson interpretó a Stephen Hyde en That ’70s Show de 1998-2006. También apareció en la serie de Netflix The Ranch, pero fue despedido del programa en 2017 cuando salieron a la luz acusaciones de agresión sexual.